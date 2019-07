Nipuni Julie Jakobsen, eller bare Nip, som er kendt fra 'Den store bagedyst' er for nyligt blevet genforenet med sin biologiske mor.

Bag store smil og søde sager bar aarhusianeren nemlig på en historie, der stikker dybere.

Kagekendisen blev adopteret fra Sri Lanka som bare seks måneder gammel, skriver Lokalavisen Aarhus.

Hun skriver på sin Instagram-profil, at hun i 30 år har drømt om at møde sin biologiske mor.

Nu er det så endelig sket, og de to er forevigede sammen på et billede, som den bageglade Jakobsen har delt med sine følgere på det sociale medie.

Vis dette opslag på Instagram | MOTHER & DAUGHTER Måske har I allerede lagt to og to sammen, og ellers skal jeg da lige gøre det for jer. Bare for det er vildt at sige det igen og igen .. JEG HAR FUNDET OG MØDT MIN BIOLOGISKE MOR ! Efter næsten 30 år blev drøm endelig til virkelighed, og tårerne rendte fra hendes øjne da hun hørte mig sige “amma” (som betyder “mor”) til hende for første gang Denne her oplevelse overgår ALT andet jeg nogensinde har oplevet, og jeg er lykkelig helt ind i knoglerne for at det er sket #whendreamscometrue #ferierduikkevilhjemfra #jegfandthende #detvildestenogensinde Et opslag delt af NIP ♡ (@nipunijulie) den 14. Jul, 2019 kl. 8.59 PDT

Hun skriver, at moren var tydeligt rørt, da de to mødte hinanden.

'Efter næsten 30 år blev drøm endelig til virkelighed, og tårerne rendte fra hendes øjne, da hun hørte mig sige “amma” (som betyder 'mor') til hende for første gang,' skriver kendissen i sit opslag.

'Måske har I allerede lagt to og to sammen, og ellers skal jeg da lige gøre det for jer. Bare for det er vildt at sige det igen og igen .. JEG HAR FUNDET OG MØDT MIN BIOLOGISKE MOR!'

Hun fortæller, at oplevelsen med at møde moren er det største, hun har prøvet i sit liv, og at hun er lykkelig helt ind til knoglerne.

Fem dage før det glade opslag på Instagram, lagde Jakobsen et andet billede op, hvor hun stod i lufthavnen på vej til at tage afsted.

Her fortalte Nip Jakobsen, at hun glædede sig til en dejlig ferie, men at hun også håbede, at hun endelig skulle få sin drøm om at møde sin mor opfyldt.

I opslaget skriver hun, at der ligger mange fejlslagne forsøg bag hende. Nu er det så endelig lykkedes at møde den Sri Lankanske mor, som Jakobsen ikke afslører navnet på.