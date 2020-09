De frygtede egentlig, at hun ikke kunne blive gravid igen, efter hun fik en spontan abort for syv måneder siden.

Men nu venter 'Twilight'-stjernen Kellan Lutz og hans hustru Brittany Lynn Lutz igen 'et lille håb', fortæller de glædesstrålende på Instagram.

»Det var en overraskelse,« fortæller den kommende mor.

»Det var naturligvis en overraskelse at miste vores datter i begyndelsen af året. Det var hårdt og er det stadigvæk. Der er stadig svære perioder.«

Kellan Lutz, der er bedst kendt for sin rolle som vampyren Emmett Cullen i 'Twilight'-filmserien, og Brittany Lynn Lutz fortalte i februar, at de havde mistet deres ufødte datter i sjette måned. Det gjorde de med et brev til datteren.

Kellan Lutz med sine 'Twilight'-medspillere Robert Pattinson og Jackson Rathbone til Teen Choice Awards i 2009. Foto: FRED PROUSER Vis mere Kellan Lutz med sine 'Twilight'-medspillere Robert Pattinson og Jackson Rathbone til Teen Choice Awards i 2009. Foto: FRED PROUSER

'Jeg ved ikke, hvorfor det skete, men dele af mig finder fred i at vide, at du ikke oplevede smerte, og aldrig vil få dit hjerte knust. Du er i hænderne på Jesus nu, og en dag vil vi få lov at møde dig.'

På Instagram fortalte Brittany Lynn Lutz desuden, at Kellan Lutz havde været en stor støtte for hende.

'Jeg er ikke klar til at snakke om, hvad der skete, og jeg er ikke sikker på jeg nogensinde vil. Men jeg kan sige, at jeg er så taknemmelig for den mest fantastiske mand, som hele tiden har været ved min side. Jeg har den bedste og mest støttende familie,' fortalte hun.

'Mine venner har bedt, og det har betydet alt. Min fantastiske læge og det utrolige hold på UCLA Medical Center, som har holdt mig i live, er de sande helte.'

Også i 2019 oplevede parret at miste et ufødt barn, da Brittany Lynn Lutz aborterede spontant efter få uger.

Parret har ikke oplyst, hvor langt henne i graviditeten, hun er denne gang.