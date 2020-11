Det er ikke mange, der kan prale af at være far til syv.

Men det kan tv-vært og musiker Sigurd Barrett. Torsdag blev han far til den syvende i rækken, en lille pige.

Det fortæller han til Se & Hør.

»Vi er glade. Hun er nummer syv i rækken. Det er utroligt,« siger han til mediet.

Han fortæller, at fødslen forløb efter planen, hvilket resulterede i en lille pige med en kampvægt på 3600 gram og en længde på 51 centimeter, skriver Se & Hør.

53-årige Sigurd Barrett fik sit andet barn med kæresten, 28-årige Heiðrun Petersen, som sidste år fødte en lille pige.

Derudover har han fire piger og en dreng i alderen 14 til 25 år med ekskonen Winnie Merete Barrett, som han var gift med frem til 2011.

Han havde egentlig bestemt sig for ikke at få flere børn. Men skæbnen ville ham det anderledes.

»Hvis jeg ikke havde mødt hende (Heiðrun, red.), var det da ikke sikkert, at jeg havde fået flere børn. Men sådan er livet jo – det snor sig ind og ud,« sagde han sidste år til B.T. og fortsatte:

»Og når jeg nu står her og har fået denne lille søde pige, så er det jo en kæmpe gave for mig også. Det er jo ikke noget med, at nu har vi fået en pige for hendes skyld. Det er så sandelig også for min.«