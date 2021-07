I sidste måned fortalte en hemmelighedsfuld Sys Bjerre, at hun havde fundet kærligheden på ny.

Nu åbner den 36-årige sangerinde op og fortæller, at den nye kæreste hedder Devitt, og ikke mindst at han efter fire måneders forhold har sat en forlovelsesring på hendes finger.

Det røber Sys Bjerre i Radio4-programmet 'Drømmesengen'.

Her fortæller hun, at hun og Devitt har kendt hinanden i 17 år, siden dengang de som venner legede med musik i en lejlighed på Vesterbro.

Sys Bjerre i februar sidste år. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sys Bjerre i februar sidste år. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Og at det faktisk var Devitt, der startede hendes musikkarriere ved at fortælle hende, at hun ikke behøvede at læse på Konservatoriet og ende som musikunderviser ligesom sine forældre – for på den måde at gøre musikken til sin levevej.

»Devitt sagde: 'Du skal bare lave musik', og så tænkte jeg: 'Nå okay, det kunne godt være, man skulle give det et skud alligevel', og jeg havde lige været i Nepal, så jeg kom hjem derfra og sagde til ham: 'Du skal tage ud at rejse, du bliver vild med det!', og så har han været ude og rejse i de 17 år, siden vi så hinanden sidst. Så man kan sige, vi sendte hinanden ud på nogle rimeligt store eventyr,« siger Sys Bjerre i radioprogrammet og griner.

'Malene'-sangerinden er dog stadig ikke meget for at gå i detaljer om forholdet, som hun godt ved er gået 'stærkt'.

Hun når dog at fortælle i 'Drømmesengen', at Devitt taler en blanding af hebraisk, engelsk og dansk, og at hun synes, det er 'romantisk' at skulle giftes.

Sys Bjerre og Peter Lützen dannede par i omtrent fire år og nåede at udgive musik sammen under kunstnernavnet Sys&Peter. Vis mere Sys Bjerre og Peter Lützen dannede par i omtrent fire år og nåede at udgive musik sammen under kunstnernavnet Sys&Peter.

Det var i 'Go' Morgen Danmark', det i sidste måned kom frem, at Sys Bjerre ikke længere dannede par med musikeren Peter Lützen, men i stedet havde fundet en ny kæreste. Det afslørede hendes far Nicolai, da far og datter fortalte om, at Sys Bjerre igen var flyttet hjem til sine forældre.

»Sys fandt jo en ny kæreste, som også er flyttet ind, så nu bor vi to familier under samme tag, og vi har det sindssygt godt,« fortalte far Nicolai i TV 2-programmet.

Sys Bjerre og Peter Lützen, der er kendt fra grupperne Panamah og Humørekspressen, dannede par i omtrent fire år og nåede også at udgive musik sammen under navnet Sys&Peter.

Men kærligheden er altså blomstret på ny for sangerinden, der nu bor med sin forlovede Devitt i familiekollektivet.