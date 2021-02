Hvis man skal stjæle en andens identitet, kan man lige så godt gå planken ud.

Det har en kriminel bande i Bulgarien gjort.

De er nemlig blevet anholdt for identitetstyveri og falskmøntneri. Og det er ingen ringere end den ikoniske skuespiller Sylvester Stallone, som de havde udset som deres offer, skriver USA News.

Passet kan ved første øjekast se relativt ægte ud, men kigger man ordentligt efter, er der dog tydelige signaler, der indikerer, at det er falsk. Passet er på bulgarsk, det er angivet, at Stallones fødeby er Sofia og på pasbilledet kigger han ikke ind i kameraet.

Det forfalskede pas. Foto: HANDOUT

Men Sylvester Stallone har ingen bulgarske rødder.

De fire mistænkte formodes at være en del af en kriminel gruppering, der har specialiseret sig i at forfalske dokumenter og penge. De blev anholdt i en fælles aktion mellem bulgarsk politi, Europol og Secret Service, der lavede hele 30 razziaer under aktionen.

Udover de falske pas blev falske dokumenter og penge også beslaglagt.

Sylvester Stallone har ikke selv kommenteret på hændelsen.

