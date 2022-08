Lyt til artiklen

Nu er der nyt i sagen om Sylvester Stallone og Jennifer Flavin Stallones skilsmisse.

TMZ kan nu berette, at det 25 års lange ægteskab stopper på grund af uenigheder om en hund.

Kilder tæt på Rocky-skuespillerens familie fortæller, at Sylvester Stallone ønskede at få en ny hund – en rottweiler – til at passe på familien.

Jennifer Flavin Stallone ønskede ikke en ny hund, og da de begge stod fast, besluttede de sig for at lade sig skille i stedet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sly Stallone (@officialslystallone)

Kort efter har Sylvester Stallone fået sig en hund, der hedder ‘Dwight’, opkaldt efter hans karakter i serien ‘Tulsa King’.

På Instagram deler Rocky-skuespilleren ud, at han er glad for sin nye firbenede ven.

Tidligere kunne man læse, at Sylvester Stallone har fået ændret sin tatovering af Jennifer Flavin Stallone til et billede af en hund.

Den ændring blev lavet efter, at Jennifer Flavin Stallone søgte om skilsmisse.

Kilder tæt på familien fortæller TMZ, at der på intet tidspunkt var tegn på, at Sylvester Stallone og konen ville lade sig skille, før det kom som et lyn fra en klar himmel.

For under en måned siden var familien samlet for at fejre Sylvester Stallones brors, Frank Stallone, fødselsdag.

Tidligere berettede vi om anklager fra Jennifer Flavin Stallone om, at hendes mand skulle gemme fælles værdier i forbindelse med skilsmissen. Det har kilder tæt på Sylvester Stallone nu afvist til TMZ.

Du kan læse mere her.