Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En Porsche og en lejlighed.

Det var, hvad Sylvester Stallone ifølge Pamela Anderson var villig til at give hende, hvis hun ville være hans 'nummer ét pige'.

Det fortæller hun i sin nye Netflix-dokumentar 'Pamela, a Love Story' ifølge New York Post.

Pamela Anderson fortæller også, at Sylvester Stallone selv mente, at det var et ganske godt tilbud.

»Han sagde: 'Det er det bedste tilbud, du får, skat. Du er i Hollywood nu'.«

Dette afholdt dog ikke Pamela Anderson fra at takke nej tak, da hun kun var på jagt efter kærlighed og intet mindre end det.

Så langt så godt. Der er bare lige ét problem. Sylvester Stallone afviser nemlig, at han nogensinde skulle være kommet med sådan et forslag.

»Udtalelsen fra Pamela Anderson, der omhandler min klient, er falsk og fabrikeret,« lyder det fra en talsmand fra Sylvester Stallone, som fortsætter:

»Mr. Stallone slår fast, at han aldrig har foreslået det, der er blevet udtalt.«

Pamela Anderson fandt senere kærligheden med Motley Crüe-trommeslageren Tommy Lee, som hun i 1995 blev gift med. Baywatch-stjernen har siden været gift yderligere fire gange.

Senest med Dan Hayhurst fra 2020 til 2022.