Mens mange drømmer sig tilbage til sine 20ere, er 35-årige Katrine Greis-Rosenthal der i livet, hvor hun altid har drømt om at være.

For skuespillerinden var 20erne nemlig forbundet med usikkerhed og endeløse krav, og hun ville helst bare hoppe direkte videre til det liv med mand, børn og karriere, som hun lever nu.

Hvad er det bedste ved den alder, du har nu?

»At jeg føler, at jeg endelig er nået dertil i mit liv, hvor jeg hele tiden har villet hen. Jeg syntes, det var svært at befinde mig i 20erne. Jeg ville helst bare flyve hen over dem til et liv med børn og karriere. «



Hvornår følte du for første gang, du kom dertil?

»I 2008 blev jeg færdiguddannet på Statens Teaterskole, jeg blev gift, og jeg blev mor for første gang, så der mødte livet mig fra alle dets vinkler på én og samme tid, og jeg tror først, jeg rigtig følte, at jeg tog ansvar for mit liv der. Indtil da havde jeg ladet mig flyde med og sagt 'ja' det meste af mit liv. Men der lærte jeg også at sige 'nej', 'stop', 'her går min grænse' og 'det her vil jeg, og det her vil jeg ikke'.«

Foto: Karen Rosetzsky Vis mere Foto: Karen Rosetzsky



Hvad husker du som særligt slemt ved 20erne?

»Jeg husker, at mit selvværd var fint, men min selvtillid var ikke solid endnu. Jeg syntes, det var svært at mærke, hvad jeg virkelig ville. Jeg prøvede jo selvfølgelig at dygtiggøre mig og være nysgerrig på min uddannelse, men kravene til mig føltes som en endeløs eksamen, som jeg ikke var klar til. Så jeg følte mig konstant dårlig til det, jeg gjorde, og jeg følte mig ensom i det. Det var først, da jeg var færdiguddannet og begyndte at arbejde, at jeg kunne mærke, hvad det var, jeg havde lært, og hvem jeg var som skuespiller.«



Hvilket råd ville du give dit yngre jeg?

»At finde en mentor, der kunne have fulgt mig, guidet mig, gjort mig opmærksom på mine svagheder og hjulpet mig i min udvikling.«



Ville du være 20erne foruden?

»Bestemt ikke. Jeg har jo lært mig selv at kende gennem mine oplevelser og erfaringer. Det er dem, der har gjort mig til den, jeg er. Jeg er taknemmelig for min fortid, elsker min nutid og er forventningsfuld omkring min fremtid.«

Foto: Karen Rosetzsky Vis mere Foto: Karen Rosetzsky



Et helt årti er en stor del af livet. Er der noget, du fortryder, du ikke fik gjort i 20erne?

»Jeg synes virkelig, det ville være ærgerligt, hvis jeg gik rundt og brugte kræfter på at fortryde noget fra fortiden. Jeg har i stedet for løbende gjort op med de ting, der var problematiske dengang, og lært at leve med de ar, der måtte være efter dem. De er en del af min historie. Men hvis der er én ting, jeg kunne rejse tilbage i tiden og gøre, så ville jeg give mig selv en pause efter min uddannelse, så jeg kunne rejse og bo andre steder end i Danmark, inden jeg etablerede mig som en familie. Til gengæld har jeg fået børn tidligt, så jeg tænker jeg får min anden ungdom sidenhen og tager revanche med min mand, når de er blevet store.«

Hvornår føler du dig allermest lykkelig?

»Når jeg om aftenen kan kigge mig i spejlet og med god samvittighed kan sige, at jeg har gjort det bedste, jeg kunne den dag.«

Fakta Katrine Greis-Rosenthal, 35 år

Skuespiller. Kendt fra filmatiseringen af ”Lykke-Per” og tv-serien ”Sygeplejeskolen” og snart biografaktuel i ”Smagen af sult”. Gift med skuespiller Martin Greis-Rosenthal, som hun har to børn med.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for Damerne.