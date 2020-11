Michael J. Fox har siden 1998 været åben om at have fået en Parkinson-diagnose, men har formået at se på livet med optimisme igennem årene.

Det lykkedes, indtil han for to år siden blev ramt af to alvorlige helbredsudfordringer i træk, skriver det amerikanske medie People.

Man opdagede, at den 59-årige skuespiller havde en godartet knude på sin rygrad. En knude, der truede skuespillerens evne til at bevæge sig.

Derfor blev han opereret og måtte efterfølgende lære at gå igen. Men så indtraf endnu en ulykke. Efter at være kommet hjem under eget tag faldt han og brækkede armen i et kompliceret brud.

Michael J- Fox med sin kone Trcy Pollan. Foto: Angela Weiss Vis mere Michael J- Fox med sin kone Trcy Pollan. Foto: Angela Weiss

»Det slog bare klik for mig. Jeg lænede mig op ad væggen i mit køkken, mens jeg ventede på, at ambulancen skulle komme, og jeg havde det sådan 'det her er så lavt, som jeg kan synke.' Det var dér, jeg satte spørgsmålstegn ved alt,« siger han og uddyber:

»Det var sådan, 'jeg kan ikke sætte et smilende ansigt på det her'. Der er ikke nogen lys side, intet positivt ved det her. Det er kun fortrydelse og smerte.«

Skuespilleren har talt med det amerikanske medie i forbindelse med udgivelsen af sin fjerde selvbiografi 'No Time Like the Future.'

I interviewet afslører Michael J. Fox, at det tog noget tid, inden han igen genvandt sin optimisime. Parkinson-sygdommen sammenlagt med udfordringer med både ryg og arm blev for meget – i hvert fald for en periode.

Men via den taknemmelighed han trods udfordringer føler for sit liv, begyndte han igen at se optimistisk på tingene.

Den 59-årige skuespiller fortæller, at hans manglende energi har tvunget ham til at prioritere benhårdt, hvad han bruger sin tid på.

Nu lever han et stille liv, hvor han overvejende lægger sine kræfter i sin familie.

Sammen med sin kone Tracy Pollan deler han børnene Sam på 31 år, tvillingerne Aquinnah og Schuyler på 25 år og datteren Esmé på 19 år, og det er sammen med dem, han bruger sin tid.