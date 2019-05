Den amerikanske tv- og filmstjerne Michael J. Fox har kæmpet med Parkinson's i næsten 30 år.

Skuespilleren, der er kendt for sin ukuelige optimisme, fortæller i et interview ved Tribeca Film Festival, at det seneste års tid har været særdeles hårdt.

»Jeg er kendt for at være en fyr, der laver lemonade ud af citroner, men jeg er ikke i det den 'branche' længere. Jeg kan ikke gøre det mere. Det kan jeg ikke,« sagde han til Denis Leary ved Tribeca Film Festival i denne uge.

Det seneste års tid har den 57-årige skuespiller brugt tid på at komme sig over en større rygsøjleoperation, der dog ikke var relateret til hans sygdom.

»Efter operationen skulle jeg lære at gå igen. Jeg var meget kålhøgen og gik uden nogen hjælpemidler. Og så blev min overarmsknogle knust,« sagde han ifølge USA Today.

Helt generelt fortæller han også, at det til tider kan være svært at være optimistisk på alles vegne og holde den glade facade.

Men for ham selv handler det om at tage det helt stille og roligt.

»Hvert skridt er et nyt eventyr. Måske falder jeg, måske falder jeg ikke. Jeg er nødt til at gøre det på den måde.«

Nogle år efter, at han fik sin diagnose i 1991, stiftede han 'Michael J. Fox Foundation', hvis mål er at finde en kur på den forfærdelige neurodegenerative sygdom.

Det mest kendte symptom er, at man ukontrolleret ryster.

Michael J. Fox er nok mest kendt for sin medvirken i sci-fi-filmene 'Tilbage til Fremtiden', hvor han spiller Marty McFly.

Derudover er han for også kendt for rollen som vice-borgmester Mike Flaherty i hit-komedieserien Spin City. I de senere år har han haft sit fokus på sin fond, men han har også medvirket i serier som 'The Good Wife' og 'Designated Survivor'.