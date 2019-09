Jørgen Leth er så syg, at han er nødsaget til at aflyse alle planlagte arrangementer resten af september måned.

Det bekræfter Jørgen Leths assistent, Marianne Pedersen, over for B.T.

»Det, jeg kan sige, er, at han har nogle meget store balanceproblemer, der har medført, at han går meget dårligt,« siger assistenten.

Ifølge B.T.'s oplysninger skal den 82-årige cykelentusiast opereres for balanceproblemerne. Også dette bekræfter Marianne Pedersen som værende højst sandsynligt.

Jørgen Leth er syg og har måttet aflyse sine foredrag resten af måneden. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jørgen Leth er syg og har måttet aflyse sine foredrag resten af måneden. Foto: Søren Bidstrup

»Det er den besked, vi har fået, og det er derfor, han har aflyst sine foredrag, men han er stadig ved at blive udredt på Rigshospitalet, så vi ved det ikke med sikkerhed.«

Ifølge assistenten giver balanceproblemerne Jørgen Leth 'store problemer i dagligdagen'.

»Det er alt, jeg kan sige for nuværende,« lyder det.

Indtil videre har Jørgen Leth aflyst minimum to foredrag i september.

Det drejer sig om et foredrag arrangeret af Aabenraa Bibiotek 17. september og et foredrag arrangeret af Håndværkerforeningen 18. september.

Begge arrangører bekræfter, at Jørgen Leth har aflyst på grund af sygdom.

Jørgen Leth skal deltage på Bogforum i Bella Centeret i midten af november.

Det er endnu uvist, om han vil være i stand til dette, fortæller assistent Marianne Pedersen.



»Det må vi tage stilling til til den tid,« siger hun.

Jørgen Leth har tidligere haft problemer med bentøjet, hvilket blandt andet har medført, at han tidligere er faldet.

Derudover blev han tilbage i april måned spottet siddende i en kørestol i Københavns Lufthavn.

Da B.T. mødte ham til gallapremieren på Quentin Tarantinos nye film ‘Once upon a time in Hollywood' i den københavnske biograf Imperial for omkring tre uger siden, var Leth dog gående.

»Bentøjet er ikke så godt, men det må jeg tage med. Jeg håber, man kan gøre noget. Det er planen,« sagde han i den forbindelse.