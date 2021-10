Den sydkoreanske skuespiller Kim Seon-ho har været det helt store samtaleemne de seneste par dage.

Og ikke på den positive måde.

Tidligere på ugen anklagede en kvinde ham nemlig for at have presset hende til at få foretaget en abort.

Anklagerne har medført, at Kim Seon-ho er blevet fyret fra flere kommende film, mens han ligeledes er blevet droppet af flere brands.

Og nu har den 35-årige skuespiller så set sig nødsaget til at gå ud og undskylde i en pressemeddelelse.

Det skriver Times of India.

I pressemeddelelsen udtaler Kim Seon-ho, at han beklager sin opførsel.

»Jeg sårede hende med mine ubetænksomme handlinger. Jeg vil gerne møde hende og undskylde direkte, men jeg er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at overbringe undskyldningen, så jeg venter på det rigtige tidspunkt.«

Kim Seon-ho er blandt andet kendt for sin rolle i serien 'Hometown Cha-Cha-Cha', der både er et hit på sydkoreansk tv og på streamingtjenesten Netflix.

Det var gennem et internetforum, at den unavngivne kvinde, der for nylig rettede de alvorlige anklager mod skuespilleren.

Ifølge hende blev hun gravid ved et uheld efter et seksuelt møde med Kim Seon-ho, som efterfølgende tvang hende til at få barnet fjernet.

Ifølge kvindens advokater har hun modtaget voldsomme dødstrusler, siden hun stod frem sin historie.