I Sverige hærger coronakrisen, og sundhedsvæsenet er hårdt presset og kæmper for at følge med.

Men torsdag dag kom der hjælp fra en uventet kant.

Prinsesse Sofia, der er gift med Prins Carl Philip, er efter et tre dages langt medicinsk kursus nu klar til at hjælpe til med epidemien, rapporterer Daily Mail.

Hun har taget kurset ved Sophiahemmet University College i Stockholm, hvor hun også er æresmedlem af bestyrelsen, og det er på Sophiahemmet Hospital, prinsessen kommer til at arbejde.

Prinsesse Sofia fotograferet i Stockholm, Sverige sidste år.

Universitetet har hver uge trænet op mod 80 personer, der kan assistere de hårdt pressede læger og sygeplejersker, som kæmper for at behandle Sveriges mange covid-19-ofre.

Pressechef i det svenske kongehus, Margaretha Thorgren, udtaler, at prinsessen gerne vil yde en frivillig indsats for at hjælpe det svenske sundhedsvæsen.

35-årige Prinsesse Sofia har tidligere arbejdet som model og var deltager i den svenske udgave af Paradise Hotel.

Hun blev i 2015 en del af det svenske kongehus, da hun giftede sig med Kong Carl Gustafs søn, Prins Carl Philip, og parret har sammen to drenge.

Prinsesse Sofia og Prins Carl Philip.

Sverige er sammenlignet med Danmark og Norge hårdt ramt af coronavirus.

Som et af de eneste lande i Europa har Sverige valgt at holde størstedelen af samfundet åbent under epidemien. En beslutning, der har givet anledning til kritik fra flere sider.

Onsdag meldte Sverige om 170 nye coronadødsfald, og det bragte landets samlede dødstal op på 1.203.

Til sammenligning havde Danmark og Norge torsdag henholdsvis 321 og 150 døde.