Rygterne begyndte at svirre efter den nyligt overståede Golden Globe-prisuddeling. Og ja, den er god nok: Den 57-årige Holywood-stjerne Hugh Grant skal være far for femte gang.

Moren er Grants 22 år yngre svenske kæreste, Anna Eberstein, som fremviste en nydelig babybule på den røde løber forud for Golden Globe-showet. Det er hendes mor Susanne Eberstein, som sidder i den svenske rigsdag for Socialdemokraterna, der bekræfter den glædelige nyhed overfor Aftonbladet.

»Jeg er henrykt over udsigten til at få endnu et barnebarn,« siger Susanne Eberstein til det svenske medie og forklarer, at familieforøgelsen er lige op over.

Hun er efterhånden vant til rollen som mormor, for det er tredje gang, at datteren og Hugh Grant venter sig. 35-årige Anna Eberstein, der arbejder som tv-producer, og '4 bryllupper og en begravelse'-stjernen fik deres første barn i 2012, angiveligt efter en kort romance, og det andet i slutningen af 2015.

Hugh Grant har derudover to børn sammen med ekskæresten Tinglan Hong. Det sidste af dem blev født blot tre måneder før Grants og Ebersteins første barn kom til verden.