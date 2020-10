100 millioner fossede dagligt ud af selskabet, og der blev givet drøje hug til milliardæren Anders Holch Povlsen, da han i foråret holdt husleje tilbage og fyrede i massevis for at holde sit livsværk, tøjimperiet Bestseller, oven vande.

Men nu viser det sig, at hans hårde løsning måske var den rigtige. I hvert fald hvis man sammenligner med den situation, som Sveriges rigeste mand, Stefan Persson, og H&M står i.

Det vurderer professor i økonomi ved Aalborg Universitet Anders Drejer.

»De (Bestseller, red.) agerede, som om de er et børsnoteret selskab, og derfor agerede de prompte. Det var ikke særlig populært, men det var det nødvendige,« siger han.

H&M vil lukke 250 af 5.000 butikker på verdensplan som følge af coronakrisen og svigtende salg.

Situationen så ellers helt skidt ud for Bestseller, da selskabet i marts meddelte, at det tabte 100 millioner kroner om dagen grundet coronakrisens nedlukning.

Først fyrede Anders Holch Povlsen 750 ansatte, og dernæst meddelte selskabet, at det ikke ville betale husleje, før det fik del i statens hjælpepakker.

Situationen var så slem, at Anders Holch Povlsen frygtede for sin egen milliardformue, som han endte med at måtte tage af for at hjælpe Bestseller igennem.

Dengang sagde Anders Drejer, at Bestsellers ageren var kynisk, men rigtig. Og det mener han også, at man får syn for nu.

Selv om Bestseller har klaret sig med skindet på næsen, har tøjgiganten også en akilleshæl – nemlig at den har så mange forskellige brands, mener Anders Drejer. Bestseller ejer blandt andet Vila.

»Lige nu står Anders Holch som en vinder i forhold til H&M,« siger han.

For mens Bestseller i begyndelsen af september kunne meddele, at man havde fået et overraskende godt regnskab trods krisen, som betød, at man ville betale 81 millioner kroner fra den statslige hjælpepakke tilbage, ser situationen noget mere dyster ud for H&M.

Den svenske tøjgigant er nemlig så presset af krisen, at det torsdag kom frem, at den vil lukke 250 butikker. Og det tyder på, at H&M har været for langsom til at handle, siger Anders Drejer:

»Det er en sen reaktion – og måske en for lille reaktion. Men det er svært at spå om fremtiden, men nu reagerer de alligevel. Det må man give dem,« siger han og tilføjer, at han generelt ser 'dystre udsigter' for den del af tøjbranchen, der primært har satset på fysiske butikker frem for nethandel.

Morten Steinmetz, der er ekspert i modebranchens økonomi hos revisionsselskabet Deloitte, er enig i, at Besteller ser ud til at klare sig bedre igennem krisen end H&M:

»Jeg har også indtrykket af, at H&M har været lidt langsommere til at handle i forhold til Bestseller,« siger han.

Han forklarer, at modebranchen især har problemer grundet de lukkede butikker, som gør, at store dele af tøjkollektionerne er blevet for gamle og nærmest usælgelige.

Dertil kommer det ændrede forbrugsmønster.

Børnetøjsfirmaet Name It er ejet af Bestseller-koncernen.

»Jeg tror, at det her er et tegn på, at der er nogle sociale forandringer på vej. Hvor folk vil handle mere på nettet og hellere have noget bæredygtigt tøj og så videre. Forbrugsmønstret tror jeg har ændret sig markant inden for de seneste ni måneder,« siger han.

Selv om Bestseller ifølge Drejer lige nu ser ud til at være kommet bedst igennem coronakrisen, mener han dog også, at Bestseller har problemer forude.

»Bestsellers problem er, at man har mange forskellige brands i samme koncern. Og det kan ikke lade sig gøre at lave en eller anden nødvendig 'turnaround' for så mange brands samtidig,« siger han og tilføjer:

»Jeg tror ikke, at det (krisen i tøjbranchen, red.) stopper her. Det stopper ikke med H&M. Vi ved først, hvornår det stopper, om et par år.«