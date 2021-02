To pistoler er blevet fundet hjemme hos en kendt svensk musiker.

Ifølge den svenske avis Expressen. er der tale om en berømt rapper, der har flere store hits på streamingtjenesten Spotify.

Rapperen er nu i politiets varetægt og mistænkt for et alvorligt brud på våbenlovgivningen.

»To personer er arresteret. Endnu er der ikke anmodet om varetægtsfængsling,« siger anklageren på sagen.

Den mandlige rapper har vundet flere priser for sin musik, som især er populær blandt de yngre lyttere.

Sangteksterne berører ofte emner som våben og kriminalitet.

Expressen skriver også, at politiet i den seneste tid har holdt øje med og kontrolleret rapperen, ligesom han tidligere har fået dagbøder for et mindre stofmisbrug.

Ved den lejlighed indrømmede han at have røget cannabis.

De sidste par år har andre store sager ramt det svenske hiphopmiljø. I 2019 blev en bilsælger fundet dræbt, og politiet mistænkte en rapper for at stå bag.

I 2020 var den så gal igen – denne gang med en rapper i offerets rolle, da han blev bortført, mishandlet og berøvet af maskerede mænd.