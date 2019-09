Det danske kongehus havde mandag til onsdag royalt besøg fra Sverige, hvor det svenske tronfølgerpar besøgte København, og ifølge et svensk medie overstrålede kronprinsesse Victoria Danmarks kronprinsesse Mary.

I tre dage besøgte det svenske kronprinsessepar Danmarks kronprinspar, og her var der rig mulighed for at vise en masse designertøj frem.

Det svenske medie expressen skriver i den sammenhæng, at Victoria overstrålede Mary i en ren designerfest.

Mediet skriver også, at kronprinsesse Mary normalt anses for at være den langt mest modeinteresserede prinsesse i de nordiske kongehuse.

Kronprinsesse Mary, kronprinsesse Victoria og kronprins Frederik ankommer til Business Forum hos Dansk Industri i København, onsdag den 18. september 2019. Foto: Keld Navntoft Vis mere Kronprinsesse Mary, kronprinsesse Victoria og kronprins Frederik ankommer til Business Forum hos Dansk Industri i København, onsdag den 18. september 2019. Foto: Keld Navntoft

Og i 2018 skulle den danske kronprinsesse efter sigende havde båret noget designertøj, der prismæssigt kun blev overgået af hertuginden af Sussex, Meghan Markle.

Men de seneste tre dage i København blev kronprinsesse Mary udfordret af kronprinsesse Victoria, der havde pakket tasken med kjoler i nordisk design af ekslusive mærker som Malene Birger, House of Dagmar og Little Liffner.

Det royale besøg begyndte mandag med en reception hos den svenske ambassadør med efterfølgende privat middag hos det danske kronprinspar.

Kronprinsesse Victoria besøgte tirsdag blandt andet den svenske delegation i FN Byen, og onsdag besøgte hun den kunstige skibakke på Amager sammen med kronprins Frederik.