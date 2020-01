Svenske Mathilda Högberg forsøger sig som influencer på Instagram, hvor hun deler billeder af sig selv.

Billederne stammer ofte fra ferier sammen med kæresten, Christian, og den 25-årige svensker har i skrivende stund 113.000 følgere.

Men Mathilda Högberg har gemt på en stor hemmelighed, som alle hendes følgere ikke har kendt til.

Hun er nemlig født som mand. Det afslører hun overfor Expressen, hvor hun fortæller, at det er rart nu at kunne være sig selv:

Vis dette opslag på Instagram An unusual picture on my instagram, however I wanted to try something new. Swipe for a close up. What do you think? Should I continue with pictures like these sometimes? •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sweater from @chicyse •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #paradise #visiteurope #beautifuldestinations #travelgirl #outfit #style #autumnvibes #autumnoutfit #travelblogger #winter #scandinavia #happiness #aroundtheglobe #sheisnotlost #wearetravelgirls #wanderlust #passionpassport #beautifulmatters #hairgoals #lifewelltraveled #youmustsee #fall #viewsfordays #fallvibes #womenwhotravel #womenwhoexplore #allaroundtheworld #autumn #sweden #femmetravel ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Et opslag delt af MATHILDA | TRAVEL & FASHION (@mathildahogbergs) den 5. Dec, 2019 kl. 5.18 PST

»Der ikke noget, der kan beskrive følelsen af endelig at kunne være dig selv,« siger 25-årige Högberg til det svenske medie.

Mathilda Högberg blev oprindeligt født som Marcus Högberg og voksede op i den svenske by Göteborg.

Högberg tilføjer overfor Expressen, at det allerede var i folkeskolen, at de første tanker om et kønsskifte startede. Hun var nemlig jaloux på de andre piger:

»Jeg var så misundelig på de andre piger. Jeg var misundelig på, hvordan de skulle klæde sig, og hvordan de skulle opføre sig.«

Vis dette opslag på Instagram Already tired of this winter, I’m thinking about the European summer again! •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #travelbound #visiteurope #beautifuldestinations #travelgirl #mountain #sunhat #summervibes #paradise #travelblogger #beachgirl #psoriasis #happiness #aroundtheglobe #sheisnotlost #wearetravelgirls #wanderlust #passionpassport #beautifulmatters #beachlife #lifewelltraveled #youmustsee #colorful #viewsfordays #oceanvibes #womenwhotravel #womenwhoexplore #allaroundtheworld #summer #croatia #femmetravel Et opslag delt af MATHILDA | TRAVEL & FASHION (@mathildahogbergs) den 5. Jan, 2020 kl. 6.19 PST

Den endelige beslutning om at ændre køn kom, da 25-årige Högberg som 15-årig så et tv-program, der omhandlede transseksualitet.

Efter at have set programmet gik hun straks indtil sine forældre, hvor hun fortalte dem om sine tanker - og de forstod hende.

Herefter kontaktede Mathilda Högberg sundhedsvæsnet, hvorefter en lang undersøgelsesproces begyndte. Det tog tre år, inden Högberg kunne få lavet det nødvendige indgreb.

I dag har den 25-årige influencer lagt hele 1.079 opslag op på Instagram, hvor hun gerne viser sig frem uden ret meget tøj.