Den kendte svenske troubadour Sven-Bertil Taube er blevet syg og er derfor blevet nødt til at aflyse alle sine arrangementer den kommende tid.

Den 84-årige visesanger og skuespiller er sendt til tælling af en virusinfektion, som har givet ham feber og hoste.

Derfor har han taget orlov de næste uger, skriver den svenske avis Aftonbladet.

Taube skulle have spillet med i en forestilling i Gröna Lund i slutningen af juni, men nu bliver forestillingen aflyst på grund af hans sygdom.

Det skriver forlystelsesparken i en pressemeddelelse.

Indtil videre er den folkekære kunstner sat ud af spillet indtil 10. juli, hvor han vil komme til kræfter i sit hjem i London.

Det betyder også, at han ikke kommer med i indspilningerne af det svenske reality-show 'Så mycket bättre'.

Det er ifølge den svenske avis lægerne, der har rådet Taube til at tage den med ro og blive helt frisk, inden han arbejder igen.

»Det er virkelig ærgerligt, at Sven-Bertil ikke kan komme til Gotland og deltage i optagelserne af 'Så mycket bättre'. Deltagerne havde virkelig set frem til at møde ham. Nu håber vi selvfølgelig, at Sven-Bertil vil blive frisk og snart komme på benene igen,« siger producent hos TV4, Martin Nygren i en pressemeddelelse.

Sven-Bertil Taube er især kendt som visesanger, hvor han ofte har fortolket sin far Evert Taubes viser.

Yngre generationer vil især huske ham som prædikanten Hellgum i Bille Augusts filmatisering af Selma Lagerlöf eller i rollen som Henrik Vanger i Stig Larssons 'Mænd der hader kvinder'.

Han er far til fire og har været gift tre gange. De seneste mange år har han været bosat i London med hustruen, den tidligere balletdanser Mikaela Rydén.