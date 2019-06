Suzanne Bjerrehuus har i et offentligt Facebook-opslag rippet op i en gammel familiestrid.

»Som mange efterhånden ved, så har mine børnebørns mor i årevis kørt en ’Fjern far’-krig. Der er intet at komme efter. Børnene elsker at være sammen med deres far og har selvfølgelig stadig ham og hans familie i deres liv,« indleder hun.

Opslaget kommer, efter at hendes eks-svigerdatter Gunnvør Virgarsdóttir for nylig vandt en sag i Pressenævnet over DR, der i efteråret sendte et program om Oliver Bjerrehuus.

I programmet, der hedder ’Sidste omgang i Whiskeybæltet’, fortalte Oliver Bjerrehuus om sit liv med alkohol og stoffer, og hvordan det har påvirket hans familie.

Arkivfoto. Suzanne Bjerrehuus og sønnen Oliver Bjerrehuus. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Arkivfoto. Suzanne Bjerrehuus og sønnen Oliver Bjerrehuus. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Oliver Bjerrehuus og Gunnvør Virgarsdóttir har tre børn sammen, og i programmet fortæller han om deres samværssag. Man ser ham blandt andet på vej til Fogedretten, hvor han forsøger at få udleveret sine børn.

Det mente Gunnvør Virgarsdóttir var uacceptabelt, og hun klagede efterfølgende til Pressenævnet. Med succes.

Den 21. maj meddelte Pressenævnet, at Gunnvør Virgarsdóttir havde vundet over DR. At man burde have orienteret hende om udsendelsen inden offentliggørelse.

Pressenævnet besluttede også, at DR skal bringe en berigtigelse vedrørende en artikel, hvor der står, at det var Oliver Bjerrehuus, der gik fra Gunnvør Virgarsdóttir.

Gunnvør Virgarsdóttir. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Gunnvør Virgarsdóttir. Foto: Ida Marie Odgaard

Og det har nu altså fået Suzanne Bjerrehuus til tasterne. Med henvisning til en B.T.-artikel, der omtaler Pressenævnets dom, skriver hun:

»Når der står ’DR taber sag til Gunnvør Dalsgaard (kendt fra TV3’s Forsidefruer), så er sandheden bag overskriften, at det eneste Pressenævnet gav hende medhold i var, at DR skulle have underrettet hende om, at udsendelsen kom.«

Hun nævner også DR-artiklen, hvor det fremgik, at det var Oliver Bjerrehuus, der forlod Gunnvør Virgarsdóttir og skriver så:

»Hele klagesagen er omfangsrig, for børnenes mor er rethaverisk. Hun klager alle steder. Intet er for småt.«

»Hun spilder så mange menneskers tid. Hun kan vende en sag fuldstændig på hovedet, når hun tager afsked med virkelighedens verden og maler sin egen virkelighed.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Suzanne Bjerrehuus.

Oliver Bjerrehuus takker derudover pænt nej tak til at medvirke.

Gunnvør Dalsgaard skriver i en sms til B.T.:

»Det er virkelig trist, at Olivers mor har så svært ved at styre sig. Der er intet, jeg ønsker højere for mine børn, end en god og tæt relation til deres far. Og det gør ondt på alle i de perioder, hvor det ikke er muligt for ham.«

Hun tilføjer, at hun blandt andet er bestyrelsesmedlem i foreningen Fri af misbrug, der hjælper misbrugsramte familier og slutter så:

»Pressenævnet har udtalt kritik af DR, og jeg forstår ikke hendes behov for at blande sig i den sag. Jeg har kæmpet for mine børns ret til et privatliv, og det står jeg ved. En samværssag hører ikke til i sladderpressen, og det er vores opgave som voksne at passe på børnene.«

Se Suzanne Bjerrehuus' opslag her: