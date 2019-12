For halvanden måned siden blev den nordjyske popduo Sussi og Leo snydt på det groveste, da en telefonsvindler stjal 100.000 kroner fra dem.

Nu er der dog godt nyt i sagen.

Knap 60.000 kroner af de stjålne penge er nemlig tilbage i rette hænder, fortæller parret til B.T.

»Det er så godt,« siger det lettede par.

De fortæller endvidere, at de 60.000 kroner er blevet overført til deres konto ad to omgange.

»Om det er vores sparekasse eller politiet, der har sørget for, at vi har fået pengene tilbage, ved vi ikke.«

Svindlen fandt sted tilbage i slutningen af oktober, hvor en kriminel ringede til Sussi og fortalte, at hun skulle have 4.000 kroner tilbage i Skat.

Svindleren var i besiddelse af Sussis personnummer, og derfor formåede han at snyde hende til at udlevere oplysninger fra hendes nøglekort.

Sussi og Leo har fået en pæn sjat af deres stjåne 100.000 kroner tilbage. Foto: Henning Bagger Vis mere Sussi og Leo har fået en pæn sjat af deres stjåne 100.000 kroner tilbage. Foto: Henning Bagger

En halv time senere tjekkede den populære sangduo deres konto, hvor der var forsvundet 100.000 kroner.

»Det er fuldstændig hul i hovedet, at jeg er så naiv. Jeg faldt i med begge fødder,« sagde den 64-årige Sussi til B.T. dagen efter.

»Det er simpelthen så dumt af mig. Men de tricks, de hackere bruger, er altså lidt skræmmende, og han lød så troværdig i telefonen,« fortsatte hun.

Selvom parret altså stadig mangler at få omkring 40.000 kroner af deres penge tilbage, er de glade for, at det er lykkedes at få en del af dem igen, fortæller de.

Det må du aldrig gøre Ifølge Ulla Malling, projektchef for 'Mit Digitale Selvforsvar' i Forbrugerrådet Tænk, er der fem gode råd, man skal følge i forhold til 'spoofing' (svindel over telefonen). Man skal aldrig give sine Nem-ID-oplysninger til nogen som helst. Punktum. Hverken banken, SKAT eller politiet. Dem, der har hjemmel til at bruge de oplysninger, har dem allerede. Hvis et nummer, man ikke kender, ringer og beder om personlige oplysninger, skal man altid være mistænksom. Det samme gælder, hvis man kender nummeret, fordi svindlere er blevet så dygtige, at de kan snyde med det. Læg hellere på og ring tilbage til bankens eller myndighedens hovednummer og spørg, om de lige har ringet. Tal om det. Det findes. Svindlerne findes, så hvis man er blevet snydt, så fortæl om det. Det skaber opmærksomhed og kan medføre, at andre ikke falder i fælden. I Forbrugerrådet Tænk's app 'Mit Digitale Selvforsvar' kan man holde sig orienteret og få advarsler om, hvilke former for svindelnumre der er populære lige nu. Hvis man er blevet snydt, og man har opdaget uretmæssige bevægelser på sin konto, skal man lave en indsigelse til banken med det samme samt anmelde det til politiet.

»Vi var heldigvis hurtigt ude med at anmelde det, så det er nok derfor, det er lykkedes politiet eller vores sparekasse at få en del af pengene igen,« siger 64-årige Leo.

Til spørgsmålet om, hvorvidt parret er blevet klogere, når det kommer til at dele personlige oplysninger, er svaret klart fra Sussi:

»Det kan jeg love dig for,« siger hun.

»Vi er blevet meget mere mistænksomme,« supplerer Leo.