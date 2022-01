Sussi og Leo er tilbage på benene efter en december med corona. Nu venter nye udfordringer – og de er stadig i tvivl, om de skal lade sig vaccinere.

»Det er godt nok længe siden, jeg har oplevet noget, der gjorde så ondt i mellemkødet. Og at man skulle blive så syg, at alt skulle blive så besværligt,« lød det i december fra 66-årige Sussi Nielsen, efter at hun og Leo var blevet smittet med covid-19.

Hun tilføjede, at det var Leo, der var hårdest ramt. At sygdommen især havde sat sig på stemmen, og at julen nu var i fare i forhold til ikke at kunne være sammen med resten af familien.

Så galt gik det heldigvis ikke.

Sussi fortæller i dag til B.T., at de nåede at komme ovenpå igen inden juleaften og fik fejret helligdagen som planlagt, ligesom de efter planen fik spillet til nytårsfesten på Løgstør Parkhotel.

»Det gik godt, selvom det var mærkeligt at skulle stoppe nytårsfesten kvart i elleve,« lyder det fra Sussi med henvisning til hotel- og restaurationsbranchens coronarestriktioner og tilføjer trist, at de ikke har spillet flere koncerter siden nytårsaften.

»Vi er jo blevet lukket ned, og det synes vi, er træls. Alle kontrakter i januar er blevet aflyst, og vi bliver ved med at få aflysninger, fordi folk ikke tør købe billetter. Heldigvis får vi jo noget kompensation, men vi vil jo hellere ud og spille.«

Ud over at øve op på ny musik, bruger Sussi i stedet tiden på at male, mens Leo skriver videre på en ny bog, og så er de snart aktuelle med et kærlighedsprogram på DR.

Sussi og Leo. Foto: Bax Lindhardt

»Sidste år havde vi jo rubinbryllup (40 år, red.), så jeg besluttede i efteråret at ville bekræfte min kærlighed til Leo igen,« fortæller Sussi.

»Så jeg skaffede en rød brudekjole, og så blev vi gengift i et forsamlingshus, vi havde lejet. Det syntes DR, var så romantisk, at de ville lave en 'Valentines-special', så de var med på dagen,« tilføjer hun og fortæller, at de derudover til sommer udstiller deres liv på et museum i Frederikshavn.

I forhold til corona har de ikke nogen senfølger – til gengæld har Sussi og Leo endnu ikke besluttet sig for, om de skal lade sig vaccinere.

Kort før de blev syge i december fortalte Sussi, at de aldrig har været særlig syge og derfor ikke var særlig bekymrede for at blive ramt.

Adspurgt, om det ikke er at vise samfundssind at lade sig vaccinere, svarede hun dengang:

»Det ved jeg ikke noget om. Jeg synes, det er en frivillig sag, om man vil vaccineres eller ej. Og jeg har jo også besluttet mig for at få den. Om den hjælper ved jeg ikke, men så slipper jeg da for at blive testet hele tiden.«

I dag er de som nævnt stadig i tvivl.

»Vi kender flere, der er blevet smittede, selvom de er vaccinerede. Og så skal de alligevel testes... Så ja, vi må nok indrømme, at vi er meget i tvivl, for vi kan jo stadig smitte andre, selvom vi er vaccineret,« lyder det fra Sussi.

Sussi og Leo bor til daglig på en stor gård ved Saltum i Nordjylland.

De mødte hinanden i 1971, da de gik i 9. klasse, og siden har de både dannet par privat og professionelt.