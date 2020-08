Susse Wold føler sig taknemmelig.

Den 81-årige skuespiller ankom fredag eftermiddag i godt humør til åbningen af sin ven, kendisfrisør Dennis Knudsens nye salon i København, da hun ved indgangen blev spurgt af de fremmødte journalister, hvordan hun er kommet igennem coronakrisen.

»Jeg bor jo med min dejlige mand (skuespiller Bent Mejding, red.), som jeg godt kan holde ud. Det er jo vigtigt, at man er sammen med en, man godt kan lide, når man er isoleret. Så det har været fantastisk,« fortalte hun med et stort smil og tilføjede:

»Vi har et lille fiskerhus i Humlebæk, så der har vi været, og det har været vidunderligt. Der er mange ting, der ikke er rare, men jeg holder fast i det gode – at vi er så heldige, at vi bor i Danmark. Jeg er taknemmelig for at bo i Danmark, hvor vi har et system med læger og hospitaler. Når man ser på, hvad der sker ude i verden, så bliver man glad for det, man har.«

Birthe Kjær, Dennis Knudsen og Susse Wold ved åbningen af Dennis Knudsens nye frisørsalon. Foto: Kasper Løjtved / Byrd

Susse Wold har hverken selv været syg eller kendt nogen tæt på, der har været ramt af coronavirus endnu.

I foråret måtte hun dog se sin søn, forfatter Christian Mørk, sidde 55 dage i isolation i Paris. Han bor til daglig i New York, men han var fløjet til den franske hovedstad for at sælge sin afdøde fars lejlighed, da præsident Emmanuel Macron pludselig lukkede landet ned med totalt udgangsforbud.

Den 11. maj skrev Susse Wold lettet i en Facebook-opdatering:

'Den bedste gave, jeg fik på mors dag, var, at jeg fik min søn hjem fra 55 dages isolation i Paris. Jeg er fyldt med taknemmelighed og glæde.'

Derudover har Susse Wold mærket coronakrisen i forbindelse med sin og Bent Mejdings årlige tur til Hawaii.

Ved Dennis Knudsens åbningsreception fortalte hun, at de i år lige nøjagtig nåede hjem fra deres ferieparadis, og de ved nu ikke, om de kan vende tilbage i det nye år.

»Vi nåede hjem 2. marts. Den 4. marts skulle jeg holde et foredrag, hvor der var solgt 400 billetter. Der kom 40 mennesker. Derefter blev alt aflyst. Nu tager jeg en dag ad gangen. Vi kan alligevel ikke planlægge noget for tiden.«