For cirka to år siden oplevede skuespillerinden Susse Wold, at hun pludselig følte sig fuldkommen træt og drænet for energi. Faktisk havde hun det så skidt, at hun følte, hun var ved at dø.

Hun fik taget et hav af blodprøver og røntgenbilleder, men de gav intet svar på, hvad der var galt.

På daværende tidspunkt var Susse Wold og hendes mand Bent Mejding i gang med prøver på teaterforestillingen Kærestebreve, og blot en enkelt gennemlæsning af manuskriptet gjorde hende udmattet.

Efter et hav af gennemlæsninger satte sliddet sig på Susse Wolds stemme, og hun mistede stemmen og fik halsbetændelse.

Skuespillerne Bent Mejding og Susse Wold i stykket Høj hat og myrter på Alléscenen på Frederiksberg i 1975. Foto: Claus Poulsen

Bent Mejding havde dog også en teori om, hvad Susse Wold fejlede. Han havde gennem nogle år observeret, hvordan hans kone ikke trak vejret om natten, og han mente, hun led af søvnapnø.

'Jeg slog en høj latter op og sagde, at det jo kun var store fede mænd, der fik den lidelse,' skriver Susse Wold i sin erindringsbog ‘Bevægelse’.

Søvnapnø er en lidelse, der gør, at luftvejene lukkes til under søvn, og det medfører ofte stor træthed om dagen og eventuelle søvnanfald.

Da Susse Wold alligevel var til lægen med halsen, spurgte hun, om det nu kunne passe, hun kunne lide af søvnapnø, og hun fik udstyr med hjem, som næste dag gav det utvetydige svar:

Susse Wold og Bent Mejding blev sidste år fotograferet i forbindelse med stykke Kærestebreve. Foto: Søren Bidstrup

'Du har en så svær søvnapnø, at du ikke burde køre bil hjem,' lød meldingen fra lægen, der anbefalede, at Susse Wold kom i behandling med det samme.

Hun blev henvist til en snorke- og apnøklinik i Allerød, men det huede ikke umiddelbart skuespillerinden.

'Snorkeklinik! Søvnapnø! Jeg rødemede nærmest af flovhed!’ skriver hun i bogen ‘Bevægelse’.

Alligevel blev Susse Wold også lettet og glad over nu at have en forklaring på sin mærkelige udmattelse. Hun fik en såkaldt CPAP-maskine med hjem, som blandt andet også indebærer en maske, man sover med om natten.

Blå bog: Susse Wold Susse Wold er dansk skuespillerinde uddannet fra Privatteatrenes Elevskole i 1960.

Hun er 79 år gammel og fylder 80 den 17. November.

Susse Wold har haft mange roller på teatret, og er i offentligheden især kendt for sine ikoniske roller som Fru Junkersen i filmatiseringen af Den Kroniske Uskyld og rollen som Gitte Graa i Matador.

Derudover fik hun et stort comeback i 2012 i Thomas Vinterbergs Jagten. Her vandt hun både en Bodil og en Robert for sit portræt af børnehavepædagogen Grethe.

Susse Wold blev i 1983 gift med skuespilleren Bent Mejding, og hun har tidligere dannet par med skuespiller Erik Mørk, med hvem hun har sønnen Christian Mørk.

Det krævede tilvænning i starten, men nu har hun vænnet sig til maskinen som en ‘livsledsager’, skriver Susse Wold.

I sin nye bog skriver hun, at hun fortæller sin historie, fordi der er mange derude, der lever alene, og som derfor ikke har en til at fortælle, at de ikke trækker vejret.

Derfor understreger hun, hvor vigtigt det er at blive undersøgt, hvis man oplever at være udmattet uden grund, da ubehandlet søvnapnø kan være farligt.

'Mange flere mennesker, end vi tror, lider af den sygdom. De fleste bryder sig bare ikke om at tale om det. Det bliver vi nødt til. Det er ikke noget at skamme sig over,' skriver Susse Wold i ‘Bevægelse’.