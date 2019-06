»Jeg er ikke ældre, jeg er gammel. Jeg er ældgammel,« lyder det bestemt fra skuespillerinden Susse Wold, der har rundet de 80 år.

Hun er ikke bange for sin alder, men hun mener, at mange gamle i Danmark bærer sig helt forkert ad.

»Jeg synes, vi gamle må til at få en anden holdning til det at blive gammel. Jeg tror, det er vigtigt, at man har en venlighed og ikke er et brokkehoved,« lyder det fra Susse Wold.

Torsdag sidst på eftermiddagen talte den 80-årige skuespillerinde, kendt fra ikoniske roller som Gitte Graa i Matador og fru Junckersen i Den kroniske uskyld, ved Folkemødet på Bornholm foran godt 100 forventningsfulde mennesker.

Hun var inviteret for at tale om ‘Det gode liv’, og for Susse Wold har fokus på nærvær og en evne til at smide bekymringer over bord i mange år været opskriften på et godt liv - også som gammel.

Skuespillerinden synes, at mange gamle mennesker bekymrer sig for meget.

»Man skal lade være med at blokere sig selv med bekymringer: Nu er jeg så gammel, og gad vide om jeg lever næste år? Den sofa holder nok min tid ud? Gud gør den ej, jeg hader sådan noget. Jeg ved ikke, hvor længe jeg lever, og jeg gider da ikke have en gammel sofa, fordi jeg skal spare til mine børn,« lød det fra Susse Wold, der under arrangementet blev interviewet af Paula Larrain.

Susse Wold forklarede, at hun også synes, det er vigtigt at bevare et godt humør, så man ikke ender som en sur, trist dame på et plejehjem.

»Der er ingen, der gider besøge en sur gammel kælling. Det værste for mig ville være, hvis jeg kommer på plejehjem og folk besøger mig af høflighed og kigger på uret for at se, hvornår de kan gå. De skal da komme, fordi man er en skæg gammel kone,« forklarede Susse Wold.

Selv gør hun meget ud af at leve i nuet. Rejse til Paris i morgen, hvis hun vil, have det sjovt og arbejde.

I øjeblikket indspiller hun Thomas Vinterbergs kommende film ‘Druk’, til august skal hun interviewes af Chili Klaus på Smukfest - og så er der en ny filmrolle på vej.

Skuespillerinden er ikke bange for alderdommen, men hun hader bestemt ordet.

»Du dømmes til alder, men jeg har ikke gjort noget. Jeg kan ikke lide det,« forklarede hun.

Selvom hun lever i nuet, har hun dog styr på testamentet. Og selvom få ting egentlig bekymrer hende, er der dog en ting, der ligger hende på sinde.

»Jeg er bange for ikke at kunne fatte og forstå, det er det eneste, jeg ville være ked af. Hvis jeg mister min forstand,« sagde Susse Wold.

Selvom Folkemødets arrangement primært havde fokus på det gode liv som gammel, så havde Susse Wold da også en lille opsang til den unge generation, da B.T. mødte hende efter oplægget.

»De unge er så utrolige. Det er utroligt, hvad de når. Men jeg synes, der mangler nærvær, og det er uhyggeligt, når man ser folk sidde og spise sammen, og så fotograferer de deres mad og sender den, men de taler ikke med hinanden. Du nyder jo heller ikke maden,« lød det forundret fra Susse Wold.