Gennem mere end 30 år har Susse Wold og hendes mand, Bent Mejding, troligt besøgt Hawaii et utal af gange, men da parret besøgte ø-paradiset i januar, fik de et ubehageligt chok.

‘Skal vi dø nu? Vil hele dette paradis blive udslettet ligesom Hiroshima? Tanken er ikke til at rumme,’ skriver Susse Wold i sin nye erindringsbog ‘Bevægelse’.

Den januarmorgen havde Susse Wold været tidligt oppe og på det lokale marked med sin søn Christian Mørk. Da de senere kom hjem, tikkede en advarsel pludselig ind på skuespillerindens telefon.

Et ballistisk missil var på vej mod Hawaii.

Susse Wold og Bent Mejding spillede over for hinanden i tv-serien "Matador".

‘Søg dækning med det samme. Det her er ikke en øvelse,’ stod der samtidig på telefonen.

Bent Mejding var i første omgang overbevist om, at der måtte være tale om en falsk alarm, men alligevel satte meldingen gang i et hav af tanker hos Susse Wold.

Advarslen blev gengivet på tv, og alarmsirenerne på to militærbaser begyndte for første gang siden angrebet på Pearl Habour i 1941. Der var altså klare indikationer på, at det her var alvor.

‘Det hele er så uvirkeligt. Det jeg ser, er sol og glade mennesker, der surfer og svømmer. Står jeg selv her på et surfbræt på livets bølge, og bliver jeg knust og bliver til støv om et øjeblik?’ spørger Susse Wold retorisk i bogen.

Susse Wold og Bent Mejding blev gift i 1983.

Heldigvis endte det ikke så galt, for der var tale om falsk alarm, som Bent Mejding først havde antaget.

Det viste sig, at der var blevet trykket på en forkert knap, og den guvernør, der skulle stoppe alarmen, kunne angiveligt ikke finde koden til sin Twitter-konto.

Susse Wold beskriver i sin bog, hvordan flere på øen dog havde nået at tage forholdsregler.

Hun hørte blandt andet om et japansk ægtepar, der havde lagt deres små børn ned i kloakken.

Blå bog: Susse Wold Susse Wold er dansk skuespillerinde uddannet fra Privatteatrenes Elevskole i 1960.

Hun er 79 år gammel og fylder 80 den 17. November.

Susse Wold har haft mange roller på teatret, og er i offentligheden især kendt for sine ikoniske roller som Fru Junkersen i filmatiseringen af Den Kroniske Uskyld og rollen som Gitte Graa i Matador.

Derudover fik hun et stort comeback i 2012 i Thomas Vinterbergs Jagten. Her vandt hun både en Bodil og en Robert for sit portræt af børnehavepædagogen Grethe.

Susse Wold blev i 1983 gift med skuespilleren Bent Mejding, og hun har tidligere dannet par med skuespiller Erik Mørk, med hvem hun har sønnen Christian Mørk.

Bent Mejding og Susse Wolds egen gas- og vandmester havde dog ikke taget det hele så tungt, han var nemlig i gang med at spise en cheeseburger, da advarslen rullede ind.

»Hvis jeg skal dø, så er det her da en fin måde,« sagde han ifølge Susse Wolds beskrivelse.

Skuespillerinden og Bent Mejding blev i 1983 gift på Hawaii og har siden fornyet deres ægteskab hvert 10. år samme sted.

Susse Wolds erindringsbog ‘Bevægelse’ udkommer 15. november på Politikens Forlag.