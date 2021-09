I mange år har de kæmpet for at holde sammen.

Men nu må parret kaste 'håndklædet i ringen.' Susanne og Rolf Sørensen skal skilles efter et mangeårigt ægteskab.

Ifølge ALT.dk er det Susanne Balsløv Sørensen, der har taget beslutningen om at forlade manden, som hun mødte på Café Victor i København i 1992 og har tre børn sammen med:

»Vi er begge to smadder kede af, at det ikke lykkedes at redde vores ægteskab. I begyndelsen af året troede jeg virkelig, at jeg havde det i mig at kunne tilgive. Der er en stor kærlighed i at kunne rumme, at der er et bump eller tre i ens ægteskab, når man har været sammen så længe. Men jeg kunne mærke, at jeg ikke har lyst til at blive det menneske, jeg var på vej til at blive,« siger Susanne Sørensen til ALT.dk.

Skilsmissen kommer nok ikke som en stor overraskelse for alle.

Tidligere på året stod parret nemlig frem til ALT.dk og fortalte om deres udfordringer med Rolf Sørensens alkoholmisbrug – og at Susanne Sørensen faktisk allerede sidste år var parat til at forlade sin mand.

Dengang udtalte Rolf Sørensen, at han var rystet. Men at han godt vidste, det ville komme, fordi der jo ikke er nogen, der kan leve med den opførsel.

Derfor startede han i et behandlingsforløb for sit misbrug, hvilket gav forholdet et frisk pust og blev dets redning.

Men nu har redningskransen for alvor mistet sin luft.

Susanne Sørensen kan ikke få tilliden tilbage og ønsker ikke at være 'sådan en kvinde', der har mistet tiltroen til sin ægtefælle.

Hun fortæller til ALT.dk, at hun stadig elsker Rolf, men ikke længere kan hjælpe ham. At deres moralske livskompas peger i hver sin retning.