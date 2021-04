Den 75-årige dansktopstjerne Susanne Lana afslørede for få dage siden, at hun er ramt af den alvorlige sygdom Alzheimers.

Og selvom hun håber på mange gode år endnu, har hun gjort sig tanker om, hvordan hun gerne vil dø, når den tid kommer.

»Jeg er glad for livet. Men jeg har sagt, at den dag jeg dør, skal jeg ikke have en dyr kiste. Jeg skal brændes, og de kan smide mig, hvor de vil. De kan grave mig ned i skoven – jeg er skideligeglad,« siger sangeren til Se & Hør.

Hun fortæller, at det er dyrt nok at være i live, så det skal ikke også være dyrt at komme herfra.

Når det kommer til, hvordan hun gerne vil dø, er hun klar i mælet: Det skal ske der, hvor hun har brugt så mange timer på at optræde.

»Hvis jeg selv kunne bestemme over min død, så skulle jeg dø på scenen.«

Sangerens afslappede forhold til døden skyldes, at hun tror på reinkarnation. At vi genopstår som noget andet.

Susanne Lana tror da også på, at hun har levet et tidligere liv som en heks i 1700-tallet, der blev brændt.

I 2020 fortalte sangerinden til B.T., at det var slut med at optræde, da det blev sværere og sværere at huske teksterne – og ikke mindst holde øjnene åbne, når hun kørte rundt til de mange job.

»Nu skal jeg synge herhjemme for min hund,« lød det ved den lejlighed.

Men Alzheimer-diagnosen har ændret på den beslutning, og hun håber nu på at vende tilbage til scenen.

Susanne Lana blev for alvor et hot navn på Dansktopscenen i 1970erne med sangene 'Hvis tårer var guld' og 'Søde sommerminder'.