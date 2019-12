I mere end 10 år nægtede Christian Kjær og Susan Astani-Kjær at sælge den caribiske ø Great Skt. James til den pædofilidømte Jeffrey Epstein, der ejede naboøen.

Men så dukkede en sultans navn op. Nu fortæller Susan Astani-Kjær til B.T., hvordan Epstein snød sig til deres ø.

Den nu afdøde og berygtede erhvervsmand havde gennem længere tid haft et godt øje til den ø, som Christian Kjærs familie havde ejet gennem flere årtier.

Angiveligt ville han bygge en bro mellem sin ø, Little St. James, og Christian Kjærs lidt større ø.

Christian Kjær havde dog ikke lyst til at sælge til den pædofilidømte Epstein. Både han og Susan Astani-Kjær hørte nemlig fra ansatte på deres ø, der tidligere havde arbejdet for Epstein, at Epstein ikke behandlede folk godt.

»Han var ikke særlig populær hos de ansatte, og de bad os om ikke at sælge til ham,« fortæller Susan Astani-Kjær om den kontroversielle erhvervsmand, der før sin død var anklaget for både menneskehandel og overgreb på mindreårige.

Christian Kjær ses her sammen med sin tidligere kone, Janni Spies, på øen i Caribien. Foto: CARSTEN ANDERSEN

Ifølge Susan Astani-Kjær var Christian Kjær vellidt hos de lokale, da han havde hjulpet økonomisk, efter øgruppen blev ramt af en orkan for 30 år siden.

Men Epstein gav ikke op. I stedet fandt han på en finte. Og den involverede navnet på en sultan fra Dubai.

Prins Henrik var en nær ven af Christian Kjær og besøgte ham ofte på øen Great Saint James. Her ses Susan Astani med prins Henrik ved Christian Kjærs 70-års fødselsdag. Foto: Betina Garcia

For det var flere grunde til, at Kjær ikke ville sælge til Epstein.

»Han kunne ikke lide hverken mig eller Christian. Delvis, fordi han ikke kunne købe fra os. Og dels, fordi han elskede at skabe kontakt til de kongelige,« fortæller Susan Astani-Kjær.

Christian Kjær var nemlig gode venner med nu afdøde prins Henrik, og det var tilsyneladende en stopklods for Epstein:

Jeffrey Epstein ejede øen Little St. James (billedet), som lå lige ved siden af Christian Kjærs lidt større ø. Foto: MARCO BELLO

»Christian fortalte prins Henrik, hvad de lokale fortalte os,« fortæller hun.

Trods det knap så gode naboskab blev den amerikanske rigmand ved med at forsøge at købe øen.

En dag inviterede han Christian Kjær over til sin ø for at diskutere noget 'meget vigtigt'.

Da Epstein så, at Susan Astani var med i båden ved ankomsten til hans ø, blev han gal.

Jeffrey Epstein var blandt andet anklaget for menneskehandel, da han begik selvmord i sin celle. Foto: HANDOUT

»Han råbte: 'Det er et mandemøde',« fortæller Susan Astani-Kjær.

Bemærkningen fik Christian Kjær til at vende båden og sejle væk. Men så fortrød Epstein:

»'Christian, Christian, stop. Selvfølgelig skal vi have et møde', råbte han,« fortæller Astani-Kjær, der tilføjer, at den amerikanske rigmand ikke opvarterede sine gæster særligt under mødet, der fandt sted på hans båd.

»Det eneste, han tilbød os, var et glas vand,« husker hun.

Susan Astani og Christian Kjær på øen.

Den 'alvorlige snak', som Epstein ville have, var endnu en gang et bud på øen. Men endnu en gang blev han skuffet. Christian Kjær ville ikke sælge.

Mødet var den eneste gang, at Susan Astani mødte Epstein. Og det var ikke rart.

»Jeg havde ikke engang øjenkontakt med ham. Det var et 'businessmeeting'. Og der var ikke plads til mig. Han mente, at det var Christians ø, og at jeg ikke skulle blande mig,« siger hun.

Selv om Epstein ikke fik øen den dag, så endte den alligevel på hans hænder. Rigmanden var nemlig snedig.

Det har fået store konsekvenser for den britiske prins Andrew, at han har været venner med Jeffrey Epstein. Foto: JUSTIN TALLIS

Nogle år efter mødet fik parret pludselig et tilbud fra en sultan fra Dubai, der ville købe Great Skt. James.

»Vores advokat sendte et brev, hvor han skrev, at salget ikke ville gå igennem, hvis Epstein stod bag købet. Advokaten svarede, at det gjorde han absolut ikke. Men de lokale fortalte, at I det øjeblik, vi havde skrevet under, så stod Epstein og overtog det hele,« fortæller Susan Astani-Kjær.

Ifølge den amerikanske avis Miami Herald snød Epstein Christian Kjær til at tro, at det var sultan Ahmed bin Sulayem, der er en rig erhvervsmand fra Dubai, der i 2016 var køber af øen til over 151 millioner kroner.

Sultan Ahmed bin Sulayem bekræfter over for avisen, at Epstein bad om at måtte bruge hans navn i handlen, men at han fik et nej.

Et af Epstein huse på Little Saint James. Foto: MARCO BELLO

Handlen foregik gennem et af Epsteins skuffeselskaber.

Angiveligt var det først efter, at Epstein i juli blev anholdt, at han indrømmede, at han selv ejede øen.

Ifølge Miami Herald var Epsteins brug af skuffeselskaber den måde, som han skabte sin formue på.

En formue, der fik den nu afdøde pædofile erhvervsmand til at gå fra almindelig skolelærer til at blive økonomisk rådgiver for de allerrigeste i USA.