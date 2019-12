Hun er kendt som Christian Kjærs kone. Men Susan Astani-Kjær er også meget andet.

Hun er læge, mor til fire, og så har hun haft et liv vildere end de flestes. Hun voksede op i Iran, har oplevet at være på kvindekrisecenter, og så blev hun kastet ind i et liv, hvor hun skulle lære at begå sig blandt kongelige. B.T. har mødt Susan Astani-Kjær i parrets nye hjemby i Schweiz.

Mens kabeltoget kører længere og længere op i de schweiziske alper, begynder tvivlen at nage. Er det virkelig her, at den kendte FLSmidth-arving Christian Kjær og hans kone, Susan Astani-Kjær, har valgt at slå sig ned?

Med en formue, som han selv har anslået til over 800 millioner kroner, har Christian Kjær råd til det meste. Derfor kunne det være nærliggende at tro, at parret havde valgt en af de kendte velhaverbyer i Schweiz – som for eksempel bjergbyen Verbier, hvor kronprinsparrets børn skal gå i skole de næste tre måneder.

Efter at kabeltoget er suset forbi den ene lillebitte bjergby efter den anden, dukker en lidt større by op. 'Villars-Sur-Ollon' står der på skiltet på den lille station i den mindre by oppe i alperne omkring en times kørsel fra Verbier i det sydvestlige Schweiz.

En hvid firhjulstrækker kommer kørende, og Susan Astani-Kjær stiger ud med sin syvårige søn, Alexander.

»Hej, hyggeligt at møde dig,« siger hun og rækker hånden frem, mens vi går over på det lille hotel Alpe Fleuri. Hun er overrasket over, at jeg har taget toget. Det har hun aldrig selv prøvet.

»Det er som vores andet hjem. Vi boede her i flere måneder, mens vi byggede huset om,« forklarer hun, da hun træder ind på hotellet, hvor hun straks får et kram af bestyreren.

Susan Astani er flyttet til Schweiz, da hun og hendes mand, Christian Kjær, føler sig dårligt behandlet, efter han tidligere på året fik en dom for at have påkørt en trafikofficial ved et cykelløb. Foto: Silla Bakalus Vis mere Susan Astani er flyttet til Schweiz, da hun og hendes mand, Christian Kjær, føler sig dårligt behandlet, efter han tidligere på året fik en dom for at have påkørt en trafikofficial ved et cykelløb. Foto: Silla Bakalus

Det hus, de byggede om, er det chalet (en schweizisk skihytte, red.), som Christian Kjær arvede efter sin mor. Og det er derfor, at parret er flyttet til netop denne by, der dog også helt tilfældigt huser prinsesse Maries mor og bror, da prinsessen er vokset op i byen.

Christian Kjærs mor, Karen Elizabeth Larsen, hvis far var en af grundlæggerne af FLSmidth, flyttede til Schweiz for omkring 50 år siden. Her købte hun et hus til sig selv og flere til sine børn og børnebørn, og derfor er familien særdeles kendt i byen.

»De ældre i byen husker Christians mor. De husker familien. En af de første ting, hun gjorde, var at give byen en ambulance. Det blev hun meget, meget populær på,« fortæller Susan Astani-Kjær.

Som hun sidder der i sofaen med sin taljerede og ternede tweedjakke og designertaske, ligner hun det, hun er – en velhavende dame, der er et godt sted i livet. Men sådan har det ikke altid været.

Susan Astani og Christian Kjær har fået et tilbud fra Hollywood. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Susan Astani og Christian Kjær har fået et tilbud fra Hollywood. Foto: Thomas Lekfeldt

Susan Astani-Kjærs liv begyndte i Irans hovedstad, Teheran. Allerede, da hun var fem år, stod det klart, at hun var så kvik, at hun skulle i skole før tid. Som kun 15-årig tog hun studentereksamen og fik derefter en af de eftertragtede pladser på universitetet.

Men så blev hun forelsket. Under en ferie i Bulgarien med sine forældre mødte hun en iransk mand, der boede i Danmark. Kort efter faldt han på knæ, og de blev gift. Hun var 19 år, han var 23 år.

Parret flyttede sammen i Horsens. Og så begyndte kampen for at blive læge – noget hun havde drømt om fra barnsben.

»Da jeg første gang var til samtale på kommunen, var der en socialrådgiver, der havde et job klar til mig. Hun mente, jeg skulle være rengøringsassistent. Eller frisør eller arbejde i en kantine,« siger Susan Astani-Kjær

Det danske system ville nemlig ikke anerkende noget af hendes uddannelse, så hun skulle starte helt forfra med en 9. klasse-eksamen. Men hun nægtede at give op.

Efter et år på sprogskole tog hun 9. klasse-eksamen og derefter studentereksamen. Sidstnævnte faldt dog lige efter, at hun var blevet mor for første gang til sønnen Sam – så karaktersnittet blev derefter, og hun måtte 'nøjes' med farmaceutstudiet.

Susan Astani-Kjær blev skilt fra sin første mand, da Sam var et år. Hun flyttede på kvindekrisehjem og gik under jorden i ét år, da hun var bange for, at eksmanden ville tage sønnen fra hende og tage ham med til Iran.

Efter et år ville hun dog videre med sit liv og sin uddannelse, og hun ringede og foreslog eksmanden, at de skulle slutte fred.

Susan Astani-Kjær og sønnen Alexander. Foto: Silla Bakalus Vis mere Susan Astani-Kjær og sønnen Alexander. Foto: Silla Bakalus

»Jeg glemmer aldrig første gang, jeg skulle aflevere Sam til ham. Jeg var dødsensbange for, at jeg ikke skulle se Sam igen. Men det viste sig, at min eksmand bare havde været sur og havde sagt noget i vrede. Han har faktisk været en rigtig god far siden,« fortæller hun.

Efter tre år på farmaceutstudiet kom Susan Astani-Kjær endelig ind på medicinstudiet.

Undervejs mødte hun sin anden mand, der læste til civilingeniør. Sammen fik de børnene Stella og Leon, der i dag er henholdsvis 13 og 12 år. Heller ikke det ægteskab holdt, og som nyuddannet læge stod Susan Astani-Kjær pludselig som alenemor til tre børn.

Hendes mor var kommet fra Iran for at hjælpe, og de boede alle fem sammen i en toværelses ejerlejlighed, som Susan Astani-Kjær havde købt i Vedbæk.

Men drømmen var et hus. Og vejen frem var arbejde.

»Jeg kan huske, at jeg arbejdede så meget, at sygeplejerskerne drillede mig med, at de ville anmelde mig til børneværnet, fordi de synes, jeg svigtede mine børn, fordi jeg altid var på arbejde.«

Men arbejdet lønnede sig, og kort efter købte hun et hus i Sandbjerg i Nordsjælland – tilfældigvis nabohuset til en af Christian Kjærs ejendomme. Og det viste sig at blive skelsættende. I dobbelt forstand.

Da hun skulle have fat i Christian Kjær for at høre, hvor netop skellet gik, så hun kunne plante nogle træer, inviterede han hende på middag.

Susan Astani-Kjær har lært at gå på jagt, efter hun mødte Christian Kjær. Her ses parret ved en af årets fasanjagter. Vis mere Susan Astani-Kjær har lært at gå på jagt, efter hun mødte Christian Kjær. Her ses parret ved en af årets fasanjagter.

Susan Astani afslog flere gange, men Christian Kjær viste sig at være mindst lige så stædig og ambitiøs som hende selv. Og han fik sin vilje. Amors pil ramte, og få år efter kunne både Christian Kjær og Susan Astani-Kjær kalde sig forældre til fire, da de sammen fik den nu syvårige søn Alexander.

At Susan Astani-Kjærs liv flere gange har taget nogle uventede drejninger, virker hun ikke så påvirket af. Til gengæld har det nok givet hende en fordel i ægteskabet med Christian Kjær, der er 27 år ældre end hende.

»Det at være sammen med en mand, der er ældre end mig, det er faktisk utrolig rart,« siger hun og forklarer, at hun så ikke er den eneste i forholdet, der har oplevet meget i sit liv.

Christian Kjær var i mange år en af prins Henriks tætteste venner og selvskreven til kongehusets fester og gallamiddage. Og det betød, at Susan Astani-Kjær også blev en del af kongehusets vennekreds.

Det var dog ikke helt uden nerver, da hun første gang skulle møde prins Henrik:

»Første gang, vi skulle til jagt og have Prinsgemalen boende i flere dage, der var jeg sådan 'Wow. Hvordan skal jeg klare det?'« husker hun.

Hun har efterfølgende både været til store fester i kongehuset og til mere intime middage. Når Dronningen har været til stede, har det hele været mere formelt, end når det var prins Henrik alene:

»Men jeg har også været til private middage, hvor der ikke var andre end Dronningen, Prinsgemalen og måske prins Joachim og prinsesse Marie. Og det er meget anderledes i forhold til en fest med 200 gæster,« siger hun.

Susan Astani var nervøs før sit første møde med Dronningen. Foto: Silla Bakalus Vis mere Susan Astani var nervøs før sit første møde med Dronningen. Foto: Silla Bakalus

Foruden kongehuset introducerede Christian Kjær hende også til at gå på jagt.

»Da jeg mødte Christian, var jeg ikke sådan en naturelsker. Min definition af at være ude var at være på stranden,« fortæller hun og husker tilbage på første gang, Christian Kjær havde inviteret hende på jagt på sin jagtejendom på Venø i Nordjylland.

»Jeg kom i høje hæle. På vejen stoppede vi ved en jagtbutik, og så købte Christian noget jagttøj og nogle gummistøvler til mig. Jeg har aldrig tidligere ejet gummistøvler eller regntøj. Hvis det regnede, så blev jeg indenfor. Jeg har aldrig før haft bil,« siger Susan Astani-Kjær.

At Susan Astani-Kjær er en ambitiøs kvinde, har Christian Kjær og hans jagtvenner også fået at se. Uden at fortælle det til sin mand meldte hun sig til et jagtkursus.

Og hun er blevet så god, at hun ved en jagt i Spanien i 2018 blev nummer to på hele jagtholdet, der hovedsageligt bestod af mænd.

»Jeg elsker Christian så meget, at det er på grund af ham, at jeg fik jagttegnet,« siger Susan Astani-Kjær, der for tiden helt har overtaget husstandens våben.

Efter at Christian Kjær tidligere på året fik en betinget dom for at have påkørt en trafikofficial ved et cykelløb med lav fart, har han valgt at holde pause fra jagten.

Når Susan Astani-Kjær ikke har travlt med at gå på jagt eller holde styr på sine tre hjemmeboende børn i Schweiz, passer hun også sit job som læge.

Peter Zobel sammen med prins Henrik og Christian Kjær. Foto: Birger Storm Vis mere Peter Zobel sammen med prins Henrik og Christian Kjær. Foto: Birger Storm

Og om to og en halv måned kan hun endelig kalde sig speciallæge i almen medicin. Hun har tænkt sig at fortsætte med at arbejde i Danmark. Det kan lade sig gøre, da skolerne i Schweiz har lange ferier, hvor familien er i Danmark.

»Jeg får tit at vide, at jeg faktisk er ret dygtig til, hvad jeg laver. Og jeg synes, at det ville være synd ikke at bruge det. Jeg har altid følt, at danskerne har betalt for min uddannelse, så jeg vil gerne arbejde i Danmark stadigvæk,« siger hun og tilføjer, at hun også har fået et jobtilbud i Schweiz.

Men hvorfor arbejder du egentlig? I har vel råd til, at du kunne lade være?

»Jeg elsker jo mit arbejde og mine patienter. Når jeg er på arbejde, så er jeg alene – så er jeg ikke Christian Kjærs kone,« siger Susan Astani-Kjær.