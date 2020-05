Efter tre måneder i nærmest fuld corona-isolation i Schweiz lykkedes det erhvervsmanden Christian Kjær og hans kone, Susan Astani-Kjær, forrige søndag at komme tilbage til Danmark.

Turen hjem var dog ikke helt ligetil gennem det coronalukkede Europa. Men efter en længere køretur nåede parret 'hjem' til deres jagtejendomme i Jylland. Og det er her, at deres 'danske liv' fremover vil finde sted.

Det fortæller Susan Astani-Kjær.

»Vi er på Venø nu, og vores liv fremover i Danmark vil være på Venø og i Skærbæk,« siger hun

I knap tre måneder var jeg den eneste, der forlod huset for at handle – og det skete hver 10. dag. Susan Astani-Kjær om livet under corona-krisen

Parret satte sidste år deres sjællandske domicil, Sandbjerggaard i Nordsjælland, til salg. Siden er Susan Astani flyttet til Schweiz, mens Christian Kjær i en periode har opholdt sig skiftevis i Danmark og Schweiz, da han skulle afslutte nogle sager med det danske skattevæsen. Nu er han dog også flyttet.

Men selv om parret altså fremover primært vil bo i deres hus i byen Villars-sur-Ollon en times kørsel syd for Geneve-søen, så vil de stadig have en tilknytning til Danmark.

Christian Kjær har nemlig gennem mange år ejet to jagtejendomme i Jylland, henholdsvis på Venø og i Skærbæk Plantage. Dertil kommer, at han for nogle år siden forærede Susan Astani-Kjær det mindre Sophienlyst Slot på Fyn.

Og det er altså de tre steder, der fremover skal danne rammen om deres danske tilværelse, når de er på besøg i hjemlandet.

Her ses Christian Kjær og Susan Astani med deres søn, Alexander, på en af deres utallige jagter. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses Christian Kjær og Susan Astani med deres søn, Alexander, på en af deres utallige jagter. Foto: Privatfoto

»Vi har tre skolebørn, så fremover vil det være sådan, at vi i skoletiden primært er i Schweiz (hvor børnene går i skole, red.). Men når vi er i Danmark, så vil vores liv være her på Venø og i Skærbæk,« siger Susan Astani-Kjær.

Men før de nåede hjem til Danmark for at nyde Venø, måtte de først lige ud af Schweiz og igennem det coronalukkede Europa.

Susan Astani-Kjær er læge, og med sin viden tager hun bestemt ikke let på coronaen. Hun har passet meget på sin 77-årige mand, som hun har været meget bekymret for skulle blive smittet.

Familien valgte derfor at gå i nærmest fuldstændig selvvalgt isolation i deres 'hytte' i Schweiz sammen med deres fælles søn, Alexander på otte år, samt Susan Astanis tre andre børn fra tidligere ægteskaber og familiens barnepige.

Susan Astani og Christian Kjær kunne forleden fejre seksårs bryllupsdag. Ved den lejlighed fik de taget dette billede. Foto: Privatfoto Vis mere Susan Astani og Christian Kjær kunne forleden fejre seksårs bryllupsdag. Ved den lejlighed fik de taget dette billede. Foto: Privatfoto

»I knap tre måneder var jeg den eneste, der forlod huset for at handle – og det skete hver 10. dag,« fortæller Susan Astani.

Der findes både en indendørs pool og sauna i det schweiziske hus, så børnene havde lidt adspredelse. Men det var ikke ligefrem en let periode, selv om de undgik at blive smittet, fortæller Susan Astani.

»Christian har også været ved godt mod i Schweiz, men pludselig kunne jeg se, at han var lidt ked af det, og at han savnede Danmark. Og så sagde jeg: 'Så tager vi hjem'.«

Men det var lettere sagt end gjort i en tid, hvor stort set alle fly er aflyst. Christian Kjær forsøgte at leje et privatfly, men det satte Susan Astani-Kjær en stopper for.

Christian Kjær og Susan Astani tilbragte næsten tre måneder i fuld isolation i Schweiz for at undgå corona. Foruden deres fælles søn, Alexander på otte år, ses også Susan Astanis børn Stella og Leon fra hendes andet ægteskab. Børnene bor i Schweiz, hvor de også går i skole. Derudover ses Susan Astanis ældste søn Sam fra første ægteskab på billedet. Han var også kommet hjem til sin mor i Schweiz på grund af coronakrisen. Foto: Privatfoto Vis mere Christian Kjær og Susan Astani tilbragte næsten tre måneder i fuld isolation i Schweiz for at undgå corona. Foruden deres fælles søn, Alexander på otte år, ses også Susan Astanis børn Stella og Leon fra hendes andet ægteskab. Børnene bor i Schweiz, hvor de også går i skole. Derudover ses Susan Astanis ældste søn Sam fra første ægteskab på billedet. Han var også kommet hjem til sin mor i Schweiz på grund af coronakrisen. Foto: Privatfoto

»Men ved aldrig, om virussen kan sprede sig gennem flyets airconditionanlæg, så det frarådede jeg«, fortæller hun. I stedet påtog hun sig opgaven at køre familien hjem.

Klokken 05.30 en søndag morgen startede hun familiens bil. De havde taget mad og drikke med til hele turen, så de ikke behøvede at stoppe for andet end toiletbesøg. Turen gik fint. I Tyskland skulle familien have masker på for at kunne holde ind på tankstationerne, men bortset fra det var der ikke de store problemer.

Vel hjemme i Danmark om aftenen satte hun sine ældste børn af hos deres far, mens hun sammen med sin mand og deres fælles søn tog til Venø.

»Alexander er lykkelig for at være tilbage. Han synes, at tegnefilmene er meget bedre her end i Schweiz«, griner hun.

Christian Kjær og Susan Astani-Kjær nåede både at fejre deres bryllupsdag samt deres søn Alexanders otteårs fødselsdag under coronakrisen. Foto: Privatfoto Vis mere Christian Kjær og Susan Astani-Kjær nåede både at fejre deres bryllupsdag samt deres søn Alexanders otteårs fødselsdag under coronakrisen. Foto: Privatfoto

Ejendommen i Skærbæk er mest til jagt, mens huset på Venø er større, hvilket gør det til familiens foretrukne. Men der er også en del at passe på de store ejendomme, og derfor kommer familien blandt andet hjem til Danmark i jagtsæsonen.

Både Christian Kjær og Susan Astani-Kjær har jagttegn, og de nyder at dyrke interessen sammen.

»Jeg var ude at køre en tur i Skærbæk den anden dag, og der var så mange kronhjorte. Det var så flot,« siger Susan Astani-Kjær, der tidligere har fortalt, at hun bestemt ikke var et natur- eller jagtmenneske, før hun mødte Christian Kjær.

Men det lavede FLSmidth-arvingen om på. Han købte sin kone et par gummistøvler og tog hende med på jagt med prins Henrik. Og så blev Susan Astani-Kjærs jagtinteresse vakt. Siden har hun selv taget jagttegn og er i dag aktiv deltager på jagter sammen med sin mand.

Selv om parrets 'danske liv' fremover primært ligger i Jylland, så er parret ikke helt færdige med Sjælland endnu. På grund af coronakrisen har parret ikke kunnet pakke ned, så mens de er i Danmark, skal de en tur til Sandbjerggaard for at pakke deres ting.

Derefter håber de, at gården, som indtil videre er blevet sat ned to gange fra 70 til 52 millioner kroner, snart får nye ejere. Men de har ikke travlt med salget.

»Vi behøver ikke at sælge nu og her. Og vi er ikke interesseret i at sælge til under prisen. Det tager den tid, det tager,« siger Susan Astani og tilføjer, at de kun sælger gården, da de er nødt til det ifølge reglerne, når de flytter til udlandet.