Corona-frygten har ført til, at erhvervsmanden Christian Kjær og hans kone, Susan Astani, er ‘fanget’ i Schweiz.

Alt er kaos, deres by er lukket helt ned, og de tør ikke rejse til Danmark af frygt for ikke at kunne komme tilbage. Det fortæller Susan Astani.

‘Vi har det godt, men sygdomsepidemien har skabt en del kaos her i byen,' skriver Susan Astani i en sms.

Sammen med sin mand, den kendte FLSmidth-arving Christian Kjær, er hun flyttet til den lille schweiziske alpeby Villars-Sur-Ollon sydøst for Genevesøen.

Susan Astani var nervøs før sit første møde med Dronningen. Foto: Silla Bakalus Vis mere Susan Astani var nervøs før sit første møde med Dronningen. Foto: Silla Bakalus

Egentlig havde Susan Astani, der er læge og fortsat arbejder en del i Danmark, planlagt at tage hjem og arbejde fuldtid fra den 23. marts for at aflaste sine danske kollegaer.

Men det har den seneste udvikling af omfanget af corona-smitte sat en stopper for. Den by, som parret bor i, er stort set lukket ned.

‘Påskeferien er aflyst, og alle skal blive i skolen eller i byen. Ingen må rejse hjem eller forlade byen - ellers kommer man i karantæne, til gengæld får børnene ekstra sommerferie,' skriver Susan Astani.

Byen huser nemlig en del kostskoler, hvor mange af børnene ifølge Susan Astani er fra Kina, Rusland, Frankrig, Italien og Mellemøsten.

Susan Astani og Christian Kjær har fået et tilbud fra Hollywood. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Susan Astani og Christian Kjær har fået et tilbud fra Hollywood. Foto: Thomas Lekfeldt

Og det har tilsyneladende gjort myndighederne så nervøse, at de altså har aflyst den 25 dage lange påskeferie, som børnene normalt har. Og det har også ramt Susan Astanis børn.

‘Min plan var at komme til Danmark med hele familien i løbet af skoleferien og arbejde, men med skolepligt i vores by og rejserestriktioner kan jeg ikke se, hvordan jeg skal få det til at hænge sammen,' skriver hun og præciserer, at hun er bange for at tage ud af byen af frygt for ikke at kunne komme tilbage igen.

'Jeg er selvfølgelig ked af, at jeg ikke kan bidrage, når der er så stort behov for min faglighed. Jeg føler, at jeg ufrivilligt er tvunget til at svigte patienterne og kollegerne, men situationen er ude af mine hænder på grund af rejserestriktioner,' lyder det fra Susan Astani.

Situationen kunne dog have været langt værre for Susan Astani. Torsdag morgen stod hun nemlig i Geneves lufthavn og var tæt på at boarde et fly til USA, da Trumps melding om rejseforbud fra EU til USA kom.

Susan Astani-Kjær er allerede flyttet til Schweiz. Her ses hun sammen med sønnen Alexander, som hun har sammen med Christian Kjær. Foto: Silla Bakalus Vis mere Susan Astani-Kjær er allerede flyttet til Schweiz. Her ses hun sammen med sønnen Alexander, som hun har sammen med Christian Kjær. Foto: Silla Bakalus

‘Jeg har aldrig oplevet lufthavnen så tom. Det lignede en scene fra en spøgelsesby. Jeg gik gennem security lynhurtig og gik op i loungen. Jeg sad med et glas champagne og startede med at læse nyheder: Panik, panik - præsidenten havde lige meldt ud om planlægning af rejseforbud mellem USA og Europa fra i dag,' skriver Susan Astani.

Frygten for, at restriktionerne skulle blive værre, så hun ikke kunne hjem, fik hende til at tage en drastisk beslutning.

‘Jeg stod og kiggede på min gate, mens folk begyndte at komme om bord i flyet, men tanken om ikke at komme tilbage til min mand og mine børn inden for de næste 30 dage var alt, alt for uholdbar’, skriver Susan Astani, der valgte at blive hjemme.

Den beslutning blev Christian Kjær glad for: ‘Han havde også lige set nyhederne og var meget bekymret for, at jeg havde allerede rejst. Han var i tårer af glæde, da han hørte, at jeg var på vej hjem til ham,' skriver hun.