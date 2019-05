Christian Kjær og hustru Susan Astani-Kjær har sat deres enorme bolig, Sandbjerggaard, til salg, efter Christian Kjær tidligere er blevet idømt en betinget fængselsdom.

'Jeg er ked af det. Det er hårdt, og det gør ondt på os allesammen,' skriver Astani til B.T. i en SMS.

Hun fortæller, om det helt særlige forhold, hun og familien har til stedet. Selv har hun gjort meget for at præge ejendommen, og hendes børn har brugt ti år af deres barndom i det 650 kvadratmeter store hus.

Da Susan Astani-Kjær rykkede ind på Sandbjerggård i Hørsholm, var der næsten ingen møbler på ejendommen. De var væk, efter Christian Kjær var blevet skilt fra sin ekskone Janni Kjær, skriver Astani-Kjær i en sms til B.T.

Sandbjerggaard i Hørsholm er sat til salg til 70 mio. kr. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Sandbjerggaard i Hørsholm er sat til salg til 70 mio. kr. Foto: Ida Marie Odgaard

'Der var kun fire æblekasser i stuen, som man kunne sidde på - og intet andet.'

Hun gik derfor i gang med at indrette og fik blandt andet lov til at lave et hjerterum for hende og ægtefællen. Interiøret er altsammen noget, de har købt sammen. Lamper, gardiner, gulvtæpper og møbler.

'Jeg må indrømme efter 10 år, mangler jeg stadigvæk et par borde og et par væglamper rundt omkring,' beretter hun og fortsætter:

'Jeg har ikke vænnet mig til tanken endnu.'

Valget om at sælge deres hus er taget, fordi de har haft svært ved at sluge 'uretfærdigheden' i Christian Kjærs dom og følgerne, den har haft.

'Vi har lige sat Sandbjerggård til salg. Christian har fået nok,' skriver Susan Astani i kommentarfeltet til en status, hun lavede på Facebook om salget.

Hertil spørger en Facebook-bruger, om 'det ikke er en lidt voldsom reaktion', hvortil hun svarer:

'Nej, ikke når du bliver straffet for noget, som du ikke har gjort,' og forklarer videre i tråden, at det ikke handler om at flygte, men om at blive 'respekteret og leve i fred'.

Han blev fundet skyldig i at have påkørt en trafikofficial, da vedkommende forsøgte at dirigere ham en anden vej, da man afholdte cykelløbet Sorgenfriløbet.

Det skete om morgenen 18. august sidste år, hvor rigmanden var kørt til bageren for at hente brød til sin kone. I retten kom det frem, at den påkørsel, som Kjær er kendt skyldig i, kunne betragtes som et skub.

Straffen lød på 30 dages betinget fængsel, en bøde på 10.000 kr. og fratagelse af kørekortet.

Derudover har Dronningen frataget Christian Kjærs hans royale titler af kammerherre, hofjægermester samt ridder af første grad af Dannebrog.