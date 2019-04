Når man bliver gift med en af landets rigeste mænd, så er en af sideeffekterne, at hele Danmark følger med.

Nu står 48-årige Susan Astani-Kjær frem og fortæller, hvordan det endte med, at hun og den 27 år ældre ægtemand, Christian Kjær, blev et par.

Og de skulle over nogle mindre forhindringer. Faktisk tænkte hun på ét tidspunkt, at rigmanden var lidt af en idiot.

Da de to mødte hinanden, var de begge i gang med at blive skilt. Hun fra sin anden ægtemand, og han fra Janni Spies.

Den sidstnævnte skilsmisse fik meget omtale i pressen, og der føg beskyldninger frem og tilbage.

Susan Astani-Kjær, der er læge, havde dog ikke andre problemer med Christian Kjær, end at deres grunde stødte op til hinanden, og hun ville vide, hvor skellet gik, så hun kunne få plantet lidt træer. Da de snakkede om det, svarede han ikke med det samme.

»Så sagde han til mig, at han ville invitere mig på middag, så vi kunne tale om det. Det ignorerede jeg totalt. Så jeg gentog, at jeg blev nødt til at få styr på det, fordi ellers ville træerne gå ud. Og han svarede, at det kunne vi tale om over middagen,« fortæller Astani-Kjær til Berlingske og uddyber:

»Og jeg spurgte, om han ikke bare kunne fortælle mig, hvor jeg kunne undersøge det henne. Senere har han sagt til mig, at han troede, jeg havde sprogvanskeligheder, fordi jeg blev ved med at spørge.«

Det har han fortalt den iransk-fødte kone senere. Uden advarsel dukkede der pludselig en gartner op på hendes grund, som sagde, at Christian Kjær havde sagt, at han ikke havde fri, før han havde plantet hendes træer.

Og sådan startede det hele. Christian Kjær begyndte at lufte sin hund ved Susan Astani-Kjærs hus, selvom det ligger to kilometer væk fra indgangen til hans hjem, Sandbjerggård.

Naboerne begyndte at spekulere i, om der var noget på færde. Susan Astani-Kjær sagde endelig ja til middagen, og de to havde den hyggeligste middag, hvor der blev grinet en masse.

Det var nemlig noget af det, hun faldt for ved sin mand. Hans gode humor. Aftenen sluttede med, at Christian Kjær gav hende et kys, og her 10 år senere er de stadig sammen.