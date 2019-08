Susan Astani, der er gift med rigmanden Christian Kjær, fortæller om sit møde med den pædofilianklagede og nu afdøde rigmand Jeffrey Epstein. De mødtes, da han forsøgte at købe øen Great St. James af Kjær for en del år siden.

Det var ifølge Astani en meget ubehagelig oplevelse, og Epstein gjorde langt fra et positivt indtryk på hende.

Den pædofili- og menneskehandelseanklagede amerikanske rigmand havde et godt øje til Christian Kjærs ø i Det Caribiske Hav.

Han var til gengæld ret irriteret over, at Astani skulle deltage i mødet.

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han blev lørdag fundet død. Foto: HANDOUT

»Han kiggede ikke engang på mig. Han sagde bare, at det var et alvorligt møde, og det var mand til mand,« siger Susan Astani, der beskriver Jeffrey Epstein som en sær personlighed.

Christian Kjær var dog ikke enig i, at Astani skulle udelades fra mødet. Han gjorde det klart over for Epstein, at hustruen skulle deltage, hvis han skulle gøre sig nogen forhåbningerne om at købe øen.

Jeffrey Epstein var opsat på at købe øen af Christian Kjær. Han var nemlig indehaver af naboøen Little St. James, og han drømte om at bygge en bro mellem de to paradisøer, der er en del af Jomfruøerne.

Kjærs insisterede på at have konen med til mødet, og det gjorde ikke stemningen mellem Astani og Epstein bedre.

»På intet tidspunkt fik jeg øjenkontakt med ham. Det var, som om der kun var ham og Christian i lokalet,« siger hun og slår fast:

»Jeg fik en klar fornemmelse af, at han var mandschauvinist.«

Hun fik et indtryk af, at det var ren business, og ifølge Epsteins overbevisning var der dermed ikke plads til en kvinde.

Det var alligevel noget af en overraskelse for Astani.

Jeffrey Epstein forsøgte at købe øen Great St. James (i bunden af billedet) af den danske rigmand Christian Kjær. Epstein var i forvejen ejer af Little St. James (øen i toppen af billedet. Foto: MARCO BELLO

»Det er længe siden, jeg kom fra Iran, og den oplevelse, jeg havde med ham, var værre end den mandschauvinistiske verden, jeg flygtede fra.«

Salget mellem Christian Kjær og Jeffrey Epstein faldt til jorden. Blandt andet fordi øboerne bønfaldt Kjær og Astani om ikke at sælge til den tidligere kapitalforvalter, der har været private venner med indflydelsesrige amerikanere som Bill Clinton og Donald Trump.

»Han var ikke populær på øen,« siger hun og henviser til, at der allerede dengang gik rygter om Epsteins seksuelle præferencer.

Selvom hun ikke havde det bedste indtryk af rigmanden, blev hun alligevel chokeret, da hun hørte om hans selvmord.

Christian Kjær valgte i 2007 at sælge øen til en tredje part, men den endte den alligevel på Jeffrey Epsteins hænder.

Han købte den i 2016, og en af hans påståede ofre har oplyst, at hun blev misbrugt på en af Epsteins paradisøer.

I juli 2019 blev Jeffrey Epstein varetægtsfængslet i Manhattan Correctional Center, efter han blev anklaget for at have etableret et pædofilinetværk, hvor han handlede og misbrugte mindreårige. Det skulle angiveligt være foregået i perioden 2002 til 2005.

Det var i fængslet, at han efter alt at dømme tog sit eget liv.

FBI har iværksat en undersøgelse for at finde ud af, hvordan det lykkedes Epstein at tage sit eget liv.

En handling, som han ifølge flere medier også havde forsøgt sig med i juli.

Epstein havde i forvejen en pædofilidom på samvittigheden, da han døde.

I 2008 indgik han en aftale med anklagemyndigheden og fik 13 måneders fængsel mod at erklære sig skyldig i seksuelt misbrug af en 14-årig pige.