Det skulle have været et dejligt sommerbryllup i udlandet denne sommer.

Men sådan blev det ikke for skuespilleren Sus Wilkins. I hvert fald ikke hvad angår dele af planen. Hun må nemlig vente til næste år med at blive gift med sin hjertenskær, musikeren Freja Kirk.

»Vi har rykket det til næste år, og det har selvfølgelig været mega surt, men altså, der er værre ting,« lyder det fra Sus Wilkins, der var mødt op på den røde løber til premieren på filmen 'Undtagelsen' tirsdag aften i biografen Moviehouse i Hellerup.

»Sådan er det bare. Vi tager det med et smil. Vi har været helt nede og været ked af det og alt sådan noget, men nu er vi sådan; nu gør vi det bare endnu federe næste år.«

Sus Wilkins er forlovet med musiker Freja Kirk. De regner nu med at skulle holde bryllup i 2021. Foto: Malene Anthony Nielsen

Hun fortæller, at selvom det har været besværligt, så har det været muligt at få præcis de samme elementer ind i brylluppet, som de havde planlagt til i år.

31-årige Sus Wilkins og hendes forlovede, Freja Kirk, har tidligere afsløret, at de skal giftes i udlandet, men mere vil hun dog ikke på nuværende tidspunkt ud med.

»Freja sagde faktisk 'sig nu ikke noget, skat, kan vi ikke lige vente lidt', fortæller Wilkins, at beskeden lød derhjemme, inden hun uddyber:

»Så vi venter lidt med at sige hvorhenne og alle de der ting, men det er i hvert fald i udlandet.«

Og netop lokationen i udlandet var en afgørende faktor i beslutningen om at udskyde brylluppet, fordi man ingenting vidste i de usikre coronatider.

Parret overvejer dog nu at rejse ned til sydens sol, selvom det ikke bliver for at blive gift. De har snakket om at tage til Frankrig eller Italien.

»Vi har både snakket om at købe et sommerhus, men det ved jeg ikke, om (det,red.) kommer til at ske, men det har vi i hvert fald kigget på. Så har vi også snakket om at tage en tur i tre uger, en måned bare for at komme helt væk og komme helt, helt ned i gear og så komme tilbage og arbejde.«

Sådan lyder det fra 'Danmark har talent'-dommeren, som også har gang i nye projekter, hun dog ikke kan fortælle noget om endnu.