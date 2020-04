Coronakrisen rammer hårdt i mange hjem, og skuespiller Sus Wilkins og sangerinde Freja Kirk er også udsat.

Sus Wilkins har mistet sin faster, som boede i USA, til cornavirus.

Det fortæller hun i et interview med magasinet Soundvenue.

»Hun er fra New York, så jeg blev ringet op af min fætter i nat. Hun nåede kun at være syg i lidt over en uge. Det er også det, der er så uhyggeligt. Hun havde ingen slemme symptomer i starten, det havde bare været som en slags forkølelse. Men så fik hun vejrtrækningsproblemer og kom på hospitalet,« lyder det fra Wilkins, som uddyber:

»Her fik hun ilt, og så lige pludselig skulle hun i respirator. Hun nåede nærmest ikke engang at komme det, før hun døde. Hun var 73. Hun var ellers sund og rask.«

Wilkins fortæller i interviewet, at hun er lidt påvirket af situationen, og derfor godt kan blive rørt undervejs.

Hende og hendes forlovede Freja Kirk fortæller også, at de måske er nødsaget til at rykke deres bryllup.

De skulle have holdt det om fem måneder, men da det efter planen skal finde sted i sydeuropa, så er det ikke sikkert, det bliver til noget.

Og selvom Sus Wilkins tidligere har udtalt i B.T., at hun ikke har noget imod en lang forlovelse, så var det nok ikke lige det her, hun mente.

Hun fortæller til Soundvenue, at de måske er nødsaget til at rykke brylluppet et år frem, men de har de slet ikke lyst til.

Sus Wilkins, der også er kendt som dommer i 'Danmark har talent,' har været sammen med Freja Kirk siden 2013.

Brylluppet er planlagt til at skulle have varet over flere dage, fortalte parret ved Rainbow Awards sidste år.