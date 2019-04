Den danske skuespiller Sus Wilkins blev forlovet med sin kæreste, Freja Kirk, i december 2018.

Parret løfter lidt af sløret for bryllupsplanerne, da B.T. møder dem på den røde løber til Danish Rainbow Awards i Cirkusbygningen.

Først og fremmest er de kommet nærmere en dato.

»Det bliver nok næste år i efteråret 2020,« siger Freja Kirk til B.T.s reporter på stedet.

Og det er intet problem, at der er tale om en lang forlovelse for parret, der fandt sammen i sommeren 2013.

»Jeg kan godt lide at være forlovet. Jeg har altid sagt: 'jeg vil være forlovet længe. Den tid er den hyggeligste. Man kan bare gå rundt og hygge sig med at planlægge og den slags,« siger Sus Wilkins, der blandt andet er kendt for at medvirke i tv-serien Gidseltagningen, og for tiden er aktuel med programmet Over Atlanten.

Skuespillerens forlovede fortæller, at de overvejer, at brylluppet højst sandsynligt skal holdes i udlandet.

Freja Kirk kommer dog ikke nærmere, hvor de overvejer, at sige ja til hinanden.

Derudover kommer festlighederne formentlig også til at vare over flere dage. De fortæller også, at de gerne vil have børn på et tidspunkt, men det kommer først til at ske efter brylluppet.

Begge har også rigeligt travlt med deres karrierer, så aftenen i Cirkusbygningen er en form for date-night - også selvom Freja Kirk skal optræde.

Hun er også nomineret til en pris i kategorien Årets musik.

Du kan se hele showet på TV 2 Zulu fredag 5. april. Danish Rainbow Awards er et awardshow, hvor LGBT-miljøet hylder de personer, organisationer og virksomheder der har gjort en positiv forskel i året der er gået.