Gymnastik-superstjernen Simone Biles er ramt af en ny tragedie.

Kort efter at den 22-årige amerikanske OL-guldvinder stod frem og fortalte sin historie om seksuelle overgreb i gymnastik-verdenen, er det nu hendes nærmeste familie, der trækker overskrifter.

Simone Biles to år ældre storebror, Tevin Biles-Thomas er nu nemlig ifølge lokalmediet Cleveland.com blevet sigtet og arresteret for tre mord.

Politiet har arbejdet længe på sagen og fortæller til nyhedsmediet, at mordene skete lidt i midnat nytårsaften i en Airbnb-udlejet lejlighed i Cleveland i delstaten Ohio.

Simone Biles. Foto: JAMIE SQUIRE Vis mere Simone Biles. Foto: JAMIE SQUIRE

Ifølge politiet dukkede der mange gæster op til nytårsfesten, som ikke var inviteret.

De blev bedt om at gå igen, men da de nægtede, udbrød der slåskamp.

Det ledte til skyderi, og nu er Simone Biles storebror altså sigtet for at have skudt og dræbt tre jævnaldrende.

Han ramte også en fjerde mand i baghovedet og en kvinde på armen, men de overlevede begge.

Tevin Biles-Thomas er indtil videre den eneste sigtede i sagen.

Simone Biles har endnu ikke kommenteret sin brors arrestation.

Hun stod for nylig frem i New York Times og fortalte, hvordan gymnastik-landsholdets læge Larry Nassar misbrugte gymnastik-pigerne seksuelt.

Han blev i 2018 idømt mellem 50 og 175 års fængsel efter at 160 unge kvinder stod frem og fortalte deres historie. Det kan du læse mere om HER.