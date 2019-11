'Jeg har mistet min dreng, og jeg har brug for noget tid for at kunne se det gode igen.'

Superstjernen Lorde er så knust over tabet af sin hund, at hun ikke er i stand til at færdiggøre det album, hun har arbejdet på hele året.

Den 22-årige newzealandske sangerinde blev en international stjerne, da hun i 2013 debuterede med albummet 'Pure Heroine' og hitsinglen 'Royal'.

I 2013 fulgte albummet 'Melodrama', og så var det egentlig meningen, at Lorde snart skulle udkomme med endnu et album.

Sangerinden Lorde til MTV Video Music Awards 2017. Foto: TOMMASO BODDI

Men det kommer ikke til at ske lige med det samme. Hendes elskede hund Pearl er nemlig død.

Det skriver hun i et nyhedsbrev til sine fans.

'Jeg har arbejdet løs på nye sange i det meste af dette år i New Zealand. Det er gået rimelig godt, men noget skete i sidste måned, som jeg bliver nødt til at fortælle jer om,' skriver hun.

Lorde fik sin hund Pearl i 2018, og fra første sekund gav han hendes liv 'glæde og mening', skriver sangerinden.

Vis dette opslag på Instagram lol Et opslag delt af @ pearlthefrensdog den 19. Feb, 2019 kl. 2.39 PST

Hunden sov under hendes klaver, når hun spillede, og blev en kæmpe del af både hendes og familiens liv.

Men Pearl var også syg, og havde altid været det.

'Det var en lang proces, hvor vi prøvede at finde ud af, hvad han fejlede, og efter han tabte sig over nogle uger i oktober, fandt en flink specialist endelig ud af, hvad problemet var,' skriver Lorde, som gav Pearl medicin, mens han langsomt så ud til at være i bedring.

'Men en dag vågnede vi, og jeg vidste - som mødre ved - at han var mere syg, end vi troede, og vi nåede til et punkt, hvor hans krop ikke længere kunne klare det.'

Pearl fik hjertestop to gange med en times mellemrum. Efter anden gang døde han.

'Jeg holdt ham, da han gik bort, og jeg ved, at han ved, jeg var der. Men dette tab har været ubeskrivelig smertefuldt, og det lys, der var blevet tændt i mig, er gået ud,' skriver sangerinden og forklarer, hvorfor hun ikke kan færdiggøre sit album:

'Den lysende energi, jeg forsøgte at kommunikere til jer, er væk for nu. Han var nødvendig for de opdagelser, jeg gjorde mig. Jeg følte, han ledte mig til ideerne. Og det kommer til at tage noget tid og rekalibrering, nu hvor jeg ikke har en fårehyrde foran mig.'

Lorde, med det borgerlige navn Ella Yelich-O'Connor, beder nu sine følgere om tålmodighed.