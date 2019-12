Når en verdenskendt sanger skal i retten, så skaber det i forvejen ekstremt meget opmærksomhed.

Men når hovedpersonen så også vælger at troppe op i et særdeles iøjefaldende outfit, så får de fremmødte paparazzier altså noget for pengene.

Og det var i den grad tilfældet, da Belcalis Almanzar - bedre kendt som Cardi B - tirsdag dukkede op i retten i Queens i USA.

Her skulle hun høres i forbindelses med den tiltale, hun fik i kølvandet på et slagsmål på Angels Strip Club i New York i august sidste år.

Ifølge anklagerne skal hun sammen med to andre have overfaldet to kvinder på stripklubben.

Og som nævnt gik den 27-årige amerikanske rapper ikke under radaren, da hun mødte op i retten.

Cardi B havde nemlig iført sig en yderst opsigtsvækkende lang fjer-jakke med slæb.

Jakken havde hun kombineret med en matchende hat, en hvid skjorte og et hvidt slips samt et par høje hæle, som ifølge Vulture var af luksusmærket Christian Louboutin.

Derudover havde hun gået hele vejen, når det kom til manicuren. Hun havde nemlig helt frisk-polerede lange, falske - og yderst spidse - negle med lysegrøn neglelak på.

Cardi B's tilgang til retsmødet var i det hele taget en ekstrem modsætning til, da hun tilbage i oktober sidste år mødte op på politistationen efter at have modtaget tiltalen.

Dengang skjulte hun sig bag paraplyer og nægtede at kigge på pressefotograferne, der var mødt op for at forevige øjeblikket.

Superstjernen er tiltalt for at have koordineret et overfald på søstrene Jade og Baddie G, som arbejder som bartendere på stripklubben.

Ifølge søstrene har Cardi B haft en strid med Jade gennem længere tid. En strid, der angiveligt bunder i et jalousi-drama, hvor Cardi B's forhenværende ægtemand, Offset, er hovedpersonen.

Cardi B og to andre personer er anklaget for at have kastet flasker og stole efter bartender-søstrene.

Cardi B har i øvrigt hele vejen igennem erklæret sig ikke-skyldig i sagen.

Næste retsmøde ligger i januar måned.