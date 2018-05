Mandag fyldte sangerinden Kylie Minogue 50 år, men hun fejrede allerede dagen med en stor fødselsdagsfest lørdag, og her var det en helt bestemt gæst, der vækkede opsigt.

Det skriver The Sydney Morning Herald.



Den australske sangerinde havde nemlig inviteret sin nye 43-årige kæreste Paul Solomons, som er kreativ direktør for det britiske mandemagasin GQ.

Ifølge mediet har der længe været spekulationer om, hvorvidt de to er et par, men med ét Instagram-opslag på begges profiler, bekræfter de kærligheden.Både Kylie Minogue og Paul Solomons lagde tirsdag det samme billede op af et polaroidfoto, som viser parret, der krammer til hendes fødselsdagsfest med teksten ‘Fødselsdagspige’.

Birthday girl Et opslag delt af Kylie Minogue (@kylieminogue) den 28. Maj, 2018 kl. 10.29 PDT

Det er ellers et år siden, man sidst har set sangerinden med armene om en mand, sidste år slog hun nemlig op med den 30-årige britiske skuespiller Joshua Sasse.



Og sidste måned kommenterede hun på tiden efter det forliste forhold.