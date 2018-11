Skuespileren Hugh Jackman har nu forholdt sig til vedvarende rygter om, at han er homoseksuel. Jackman har siden 1996 har været gift med Deborra Lee-Furness. Alligevel har rygter om, at han er homoseksuel, svirret i mere end et årti.

»Nogle gutter bliver sure, nogle siger: ’I skal ikke kalde mig homoseksuel’. Men jeg har det fint med det.«

Sådan lyder det fra Hugh Jackman i et interview på amerikansk radio, skriver Metro.

Han har sågar en teori om, hvor rygterne stammer fra.

Hugh Jackman og hans kone Deborra-Lee Furness. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Hugh Jackman og hans kone Deborra-Lee Furness. Foto: ANDREW KELLY

Hugh Jackman mener, at det med stor sandsynlighed stammer fra starten af karrieren, hvor han i en musical spillede homoseksuel spillemand.

I forbindelse med stykket delte han et langt kys på teaterscenen med sin mandlige modpart.

»Vi stod med læberne låst sammen, og jeg fik en stor trang til at grine,« siger Hugh Jackman.

»Så jeg blev ved med at kysse ham, fordi jeg tænkte: ’jeg kommer til at grine. Jeg bliver stående, indtil det går over’. Men det gik ikke over, så publikum kunne se hele min krop ryste, og så startede det,« siger Hugh Jackman.

Det er ikke første gang, Hugh Jackman forholder til sig til rygterne. Han har tidligere fortalt Hollywood Reporter, at hans kone til tider bliver irriteret over at høre på dem.