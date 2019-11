De var der alle sammen, da den amerikanske musikbranche skulle fejre sig selv og hinanden søndag aften til American Music Awards i Los Angeles.

Taylor Swift, Billie Eilish, Halsey, Paula Abdul, bandet Green Day, Post Malone, Carrie Underwood, Toni Braxton og Kesha for bare at nævne nogle stykker. Men Selena Gomez løb med opmærksomheden, og det var ikke på den fede måde.

Den 27-årige sangerinde var mødt op i en af aftenens mest opsigtsvækkende kjoler, der skubbede hendes barm helt op under hagen på hende. Men da aftenen var slut, var det hendes optræden på scenen, som alle snakkede om på sociale medier.

Her var der nemlig udbredt enighed om, at hun sang pivhamrende falsk, da hun indledte det store show med hele to sange - hendes to nyeste singler, 'Lose You To Love Me' og 'Look At Her Now'.

Selena Gomez mødte op til prisuddelingen i en usædvanligt afslørende kjole. Det var nu ikke tøjvalget, der affødte kritik på sociale medier. (Foto: Scanpix) Foto: NINA PROMMER Vis mere Selena Gomez mødte op til prisuddelingen i en usædvanligt afslørende kjole. Det var nu ikke tøjvalget, der affødte kritik på sociale medier. (Foto: Scanpix) Foto: NINA PROMMER

På Twitter kom der en syndflod af reaktioner, som alle fokuserede på én ting: Hun sang fuldstændigt falsk på nummeret 'Lose You To Love Me'.

Magasinet Cosmopolitan har samlet en lang række eksempler på kritikken, hvor en Twitter-bruger eksempelvis skriver: 'Frøken Gomez, hvad sker der her? Er du forkølet, eller...'

I videoen herover kan du høre udpluk fra sangen, og selv vurdere, om hun synger falsk. Hvis hun gør, kan der være tale om en bevidst handling fra stjernens side.

I sangen synger Selena Gomez nemlig linien: 'Sang falsk i mit omkvæd, fordi det ikke var dit'.

Taylor Swift vandt hele seks American Music Awards. (Foto: Scanpix) Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Taylor Swift vandt hele seks American Music Awards. (Foto: Scanpix) Foto: MARIO ANZUONI

Kritikken af Selena Gomez på sociale medier kommer efter en lang periode, hvor hun har droppet Instagram netop på grund af, at hun ikke kan lide den megen negativitet.

Årets American Music Awards blev en stor triumf for den kommende sommers Roskilde-hovednavn, Taylor Swift, som hev hele seks priser med hjem. Dermed når hun en forrygende milepæl som den mest vindende kunstner nogensinde. Hun har nu 29 statuetter mod Michael Jacksons 24.

Taylor Swift vandt flere af de de tunge kategorier som 'Årets kunstner' og 'Bedste musikvideo' (You Need To Calm Down) og modtog desuden en pris for 'Årtiets kunstner'.

Også Billie Eilish kunne forlade festen som sejrherre, efter hun modtog prisen for 'Bedste nye kunstner' og 'Favoritkunstner i genren alternativ rock'.