Den amerikanske skuespillerinde Nicki Aycox er død i en alder 47 år efter halvandet års kamp mod kræft.

Det bekræfter skuespillerindens svigerinde, Susan Raab Ceklosky, på Facebook torsdag, skriver People.

'Min smukke, kloge, utroligt talentfulde og kærlige svigerinde Nicki Aycox Raab gik bort i går med min bror, Matt Raab, ved hendes side,' skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Hun var en fighter, og alle der kendte hende, elskede hende.'

Nicki Aycox troede i starten af 2021, at hun var blevet ramt af corona, men sandheden viste sig at være mere grusom. I marts 2021 afslørede Aycox på Instagram, at hun var blevet diagnosticeret med kræftformen leukæmi.

'Alle skal vide, at jeg har det overraskende godt og kæmper min vej igennem kemo,' skrev hun i opslaget.

Den 47-årige skuespiller er bedst kendt for sin rolle som Meg Masters i tv-serien 'Supernatural', men har også medvirket i en lang række af populære tv-serier, blandt andet 'Ally', 'CSI: Miami' og 'Perfect Stranger'.

Skaberen bag 'Supernatural' Eric Kripke, hyldede sin tidligere stjerne på Twitter efter nyheden om bortgangen.

'Hun var en fornøjelse og leverede altid replikker som honning og gift. Jeg er forundret over, hvordan hun fik et simpelt ord som: 'lackluster' til at blive legendarisk,' skriver han.