Den verdensberømte supermodel Naomi Campbell har offentligt langet kraftig ud efter folkene bag Grammy Awards.

Kritikken kommer i kølvandet på det netop overstået musikshow, der årligt afholdes i USA.

Campbell har valgt at gå til tasterne på grund af de kategorier, som hver kunstner eller gruppe placeres under og derved kan vinde en pris for.

Og sådan som inddelingen af kategorier er lige nu, bliver musikgenren 'afrobeat' overset. Det mener Naomi Campbell i hvert fald.

Hvis man laver afrobeat-musik, har man mulighed for at vinde en pris i kategorien 'World Music' ved Grammy Awards. Og dette faktum er med til at reducere anerkendelse til kunstnere, der optræder med afrobeat-musik. Det ytrer 49-årige Campbell på sin Instagram.

'Denne vildledning reducerer en hel genre, hvor der er opstået så megen kvalitet. En genre, som er et håb og så positivt for så mange mennesker,' skriver hun.

Samtidig mener hun, at kategorien favoriserer amerikansk musik.

'Brug de næste 363 dage til at revurdere og reflektere over perspektivet i verdensmusikken. Fik verden lov til at stemme, eller var det kun folk i USA? Hvad vil denne negligerede kategorisering betyde for individuelle kulturer? Kulturer, som bidrager med blod, sved og tårer til at lave musik for DIG og for os andre,' skriver hun.

Vis dette opslag på Instagram First, I want to say deepest congratulations to @angeliquekidjo for her award on Sunday, and thank you to you for spreading light and opening minds through your music... • And to our AFRICAN GIANT, @burnaboygram... it is only due to lack of education that you have not been honored with the accolades you so truly deserve. You are always a winner in our hearts. ALWAYS. • And to The @RecordingAcademy, There is something that brings joy, strength and happiness to myself, and to so many people that hear it, and it is called Afrobeats. Afrobeats is a musical genre played on mainstream and primetime radio not only across the continent of Africa, but across the world... • Recently, the genre was categorized into your ‘World Music’ category at the 2020 Grammys. This misrepresentation diminishes an entire genre in which such a high standard of talent has emerged; a genre that has been a force of hope and positivity for many, and a vehicle for artistry on the continent of Africa. • Please take the next 363 days to reassess and reflect on your perspective of ‘World Music.’ Did the world get to vote for this award, or was it only the people in the United States a part of The Recording Academy? What will this neglectful categorization of music mean to individual cultures? Cultures who contribute their blood, sweat and tears, and every level of their creativity and work ethic into making music for YOU and for all of us. • Please get up to speed on the state of all popular music today, and include Afrobeats Artist of the Year, Song of the Year, Album of the Year and all the subcategories that this genre so deserves - just as any other respected and recognized musical genre. • This is bigger than you, so open your eyes, ears and minds and treat us right and with the respect we deserve. #ForTheCulture #NAOMIAFRICA #grammys Et opslag delt af Naomi Campbell (@naomi) den 28. Jan, 2020 kl. 10.24 PST

Og Campbell stopper ikke her. Hun har nemlig også et forslag til fremtiden. Nemlig at indføre selvstændige priser for kunstnere i afrobeat-genren - ligesom genrerne pop, country og R&B blandt andre har det.

Naomi Campbells opslag har høstet strømmevis af positiv respons på Instagram, hvor mere end 2000 har reageret. Størstedelen af dem er opbakkende kommentarer.

Det er firmaet Recording Academy, der hvert år arrangerer og nominerer årets musik. Firmaet har ikke reageret på supermodellens kritik og efterfølgende forslag.

Én, der havde en positiv oplevelse ved årets Grammy Awards, var den kun 18-årige Billie Eilish. Den unge superstjerne løb nemlig afsted med hele fem statuetter.