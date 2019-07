Det var noget af en overraskelse, da supermodellen Karlie Kloss pludselig stoppede samarbejdet med Victoria’s Secret.

Men her fire år efter det stoppede, så kommer sandhederne på bordet.

Det var nemlig ikke på grund af dårlig løn, at hun pludselig valgte at stoppe.

Til Vogue fortæller Karlie Kloss, at hun så et problem med de budskaber, som Victoria’s Secret sendte.

Specielt var der et problem med budskabet til de unge kvinder.

»Grunden til, at jeg bestemte mig for at stoppe med at arbejde for Victoria’s Secret, var, at jeg følte, at jobbet ikke viste, hvem jeg er, og det budskab, som jeg ønsker at sende til unge kvinder i hele verden, om hvad det betyder at være smuk,« siger hun.

Karlie Kloss har dog langt fra ligget stille, siden hun forlod jobbet hos Victoria’s Secret.

Hun var allerede i gang med at studere feminisme på New York University Gallatin School, da hun sagde sit job op.

Karlie Kloss har fået et job som vært på programmet Project Runway. Foto: VALERY HACHE

»Jeg tror, at det var et afgørende øjeblik, hvor jeg brugte min magt som feminist. Jeg tager mine egne valg og skriver min egen fortælling. «

»Enten gennem de selskaber, som jeg vælger at arbejde for eller gennem det billede af mig, som jeg vælger at vise til verden,« siger Karlie Kloss.

Hun indrømmer også, at hun var bange for at sige nej til sådan et stort job, men hun fortryder ikke, at hun gjorde det. Det har heller ikke haft nogen indflydelse på karrieren.

Senest har Karlie Kloss afløst den berømte model Heidi Klum som vært på det kendte program ‘Project Runway’ i den 17. sæson.