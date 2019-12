Supermodellen Brooks Nader er nu en gift kvinde.

I weekenden sagde den 22-årige Sports Illustrated-model nemlig det berømte 'I do' til sin 11 år ældre forlovede, William Haire.

Derfor kan de to nu kalde sig mand og kone.

Det skriver People, som desuden kan berette, at det storslåede bryllup med mere end 330 gæster fandt sted i New Orleans i den amerikanske delstat Louisiana.

»Jeg er mest oppe at køre over at kunne kalde ham min mand,« siger Brooks Nader til det amerikanske medie.

»Vi er også glade for at kunne fortsætte vores eventyr sammen. Vi har været på en masse sjove rejser sammen og glæder os til endnu flere,« fortsætter hun.

Det er ikke mere end en uge siden, at Brooks Nader trak overskrifter for noget helt andet.

Til Sports Illustrated årlige begivenhed 'Year Awards' troppede hun nemlig op i en yderst afslørende og gennemsigtig kjole. En kjole som i den grad formåede at vise supermodellens utrolige og veltrænede krop frem, hvilket ikke alle fandt passende.

Vis dette opslag på Instagram Had so much fun celebrating the bad ass @mrapinoe at @sportsillustrated SportsPerson of the Year awards! Et opslag delt af Brooks Nader (@brooksnader) den 10. Dec, 2019 kl. 7.49 PST

'Hvorfor har kvinder som dig gennemsigtigt tøj på, men I bliver alligevel sure, hvis mænd behandler jer som ludere. Mit gæt er, at du nok ikke gør', skrev en af hendes følgere på Instagram for eksempel.

Brooks Nader virker dog ikke umiddelbart som én, der finder sig i den slags.

I hvert fald svarede hun kort og kontant, at hun tog kjolen på, fordi hun 'havde lyst'.

'...og fordi den fik mig til at føle mig sexet. Måske er det ikke en styrke for dig, men det er det for mig,' fortsatte hun.