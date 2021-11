Livet kan nogle gange være meget op ad bakke. Også selv om man er kendt, rig og udadtil virker til at have det hele.

Det fortæller supermodellen Bella Hadid i et ærligt Instagramopslag, hvor hun fortæller om sine mentale problemer.

»Jeg elsker dig og dine ord. De fik mig til at føle mig en smule mindre alene, og derfor vælger jeg at dele dette,« skriver 25-årige Bella Hadid til en video lavet af skuespillerinden Willow Smith (Will Smiths datter, red.), der netop omhandler angst og depression.

Bella Hadid har tidligere fortalt om, hvordan hun har kæmpet med mentale problemer og svære depressioner og angst. I opslaget uddyber hun endnu engang sine problemer, som hun har kæmpet med i flere år.

Bella Hadid. Foto: Andreas SOLARO Vis mere Bella Hadid. Foto: Andreas SOLARO

»Selvhjælp og mental sygdom/kemisk ubalance er ikke lineær, og det er næsten som en flydende rutsjebane af forhindringer. Det er op- og nedture, fra siden til den,« skriver hun og kommer med en opmuntring til sine 47 millioner følgere:

»Men jeg vil gerne have, at I ved, at der altid er lys for enden af tunnelen, og at rutsjebanen altid stopper på et tidspunkt.«

I sit opslag langer Bella Hadid også ud efter de sociale medier, som både hun og hendes storesøster, Gigi Hadid, er storforbrugere af.

»Sociale medier er ikke ægte. For alle, der kæmper, vær søde at huske det. Nogle gange er alt, hvad du behøver at høre, at du ikke er alene. Så fra mig til dig. Du er ikke alene. Jeg elsker dig, jeg ser dig, og jeg hører dig,« lyder det i den rørende tekst fra supermodellen.

Bella Hadid, der er datter af den palæstinensisk-jordanske ejendomsudvikler Mohamed Hadid og den tidligere hollandske model Yolanda Hadid, har flere gange tidligere fortalt om sine angstanfald.

Ifølge BBC har hun fortalt, at hun er besvimet på catwalken, ligesom hun også tidligere har holdt pause fra de sociale medier for at sætte fokus på at få det bedre mentalt.

Hun er for øvrigt ikke den første kendte, der taler åbent om sine udfordringer. Også prins Harry, hertuginde Meghan samt Kanye West er blandt de berømtheder, der de seneste år har fortalt om deres mentale problemer.

En række danske kendte har også tidligere delt deres problemer under hashtagget #brydtabuet og #duerikkealene

Blandt andre har den kendte komiker Thomas Warberg fortalt om sit liv som ædru alkoholiker:

»Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er ædru alkoholiker. Det er over 7 år, siden jeg sidst drak, og jeg har aldrig fortrudt, jeg stoppede. Alligevel er der stadig dage indimellem, hvor jeg får lyst til at drikke. #brydtabuet #duerikkealene,« skrev han tilbage i 2019.