Man må ikke tage og bruge noget, som ikke er ens eget. Heller ikke billeder. Det er essensen i et søgsmål mod den 23-årige supermodel Gigi Hadid.

På sin personlige Instagram-profil, hvor godt over 45 millioner mennesker følger med, har modellen angiveligt delt et billede, som ikke er hendes eget.

Billedet, som nu er fjernet fra Instagram-profilen, viser Gigi Hadid, der smiler og kigger ind i kameraet iført en denimjakke, matchende shorts og stiletter.

På bare fire dage fik billedet over 1.6 millioner likes (tilkendegivelser, red.)

Supermodellen delte billedet tilbage i oktober 2018 uden fotografens tilladelse, og har ifølge søgsmålet dermed krænket ophavsretten. Det skriver PEOPLE og NBC News.

Sagen blev indsendt til den føderale domstol i New York i mandags, hvor det fremgår, at Gigi Hadid bliver sagsøgt af det selvstændige billedebureau Xclusive-Lee.

Billedebureauet søger erstatning for brud på ophavsretten og for tabt fortjeneste på billedet.

Af søgsmålet fremgår der desuden den påstand, at der på Gigi Hadids Instagram findes mindst 50 billeder, der ikke er krediteret til en fotograf.

Det er ikke første gang, at supermodellen har delt billeder, som hun ikke selv ejer.

Tilbage i 2017 brugte hun et foto af fotografen Peter Cepeda uden hans tilladelse, hvilket også førte til et søgsmål.

Selvom Gigi Hadid fjernede billedet fra sin profil, gav hun samtidig også udtryk for sin frustration over den måde, paparazzifotografer ikke tager hensyn til hende og andre kendtes privatliv.

Det fremstår - omend en anelse uklart - at hun søger at retfærdiggøre brugen af deres billeder uden tilladelse, fordi de på samme måde tager billeder af hende uden tilladelse for at tjene penge.